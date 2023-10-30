篠原修司のアップルうわさ情報局 第1225回
Bloomberg報道
アップル、M3版「MacBook Pro」発表? ただし13インチ以外
2023年10月30日 17時00分更新
Apple
アップルが10月31日に開催するスペシャルイベント「Scary Fast」でM3チップを搭載した13インチのMacBook Proを発表する可能性は低い。米メディアBloombergのMark Gurman記者が10月27日に報じた。
同氏によると、イベントで発表されるのはM3シリーズのチップを搭載したiMacと14インチおよび16インチのMacBook Proになるという。
13インチのMacBook Proは「J504」というコードネームで現在も開発中であり、発売は2024年末になるとの予測だ。
小さくてパワフルなMacBook Proがほしいユーザーは、来年末まで待たなければいけないかもしれない。
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