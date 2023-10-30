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篠原修司のアップルうわさ情報局 第1225回

Bloomberg報道

アップル、M3版「MacBook Pro」発表?　ただし13インチ以外

2023年10月30日 17時00分更新

文● 篠原修司

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Apple

　アップルが10月31日に開催するスペシャルイベント「Scary Fast」でM3チップを搭載した13インチのMacBook Proを発表する可能性は低い。米メディアBloombergのMark Gurman記者が10月27日に報じた。

　同氏によると、イベントで発表されるのはM3シリーズのチップを搭載したiMacと14インチおよび16インチのMacBook Proになるという。

　13インチのMacBook Proは「J504」というコードネームで現在も開発中であり、発売は2024年末になるとの予測だ。

　小さくてパワフルなMacBook Proがほしいユーザーは、来年末まで待たなければいけないかもしれない。

 

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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