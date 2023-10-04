さらなる話題作がスタートの秋アニメ特集第6回。今回はキタサンブラック＆サトノダイヤモンドが主人公の『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』に、『ブルバスター』『絆のアリル 2ndシーズン』『カミエラビ』『暴食のベルセルク』『レヱル・ロマネスク2』の計6作品を紹介。

諦めない、この手が届くまで――

『ウマ娘 プリティーダービー Season 3』

©2023 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」製作委員会

作品解説

これは別世界から受け継いだ輝かしい名前と魂を持つ“ウマ娘”の物語。

幼い頃にトウカイテイオーの奇跡を目に焼き付け、自身もそのキラキラした光景に飛び込みたいと願うキタサンブラック。

そんな幼なじみの夢をすぐ傍で応援しながら、己の使命を果たそうともがくサトノダイヤモンド。

強大なライバル、抗い難い運命などが立ちはだかる中、信じる仲間の言葉や人々の声援を背に受け、今、キタサンブラックは夢に向かって走り出す！

©2023 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」製作委員会

©2023 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」製作委員会

©2023 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」製作委員会

©2023 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」製作委員会

©2023 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」製作委員会

©2023 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」製作委員会

©2023 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」製作委員会

©2023 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」製作委員会

©2023 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」製作委員会

©2023 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」製作委員会

スタッフ

原作：Cygames

監督：及川 啓

シリーズ構成：永井真吾

シナリオディレクター・シリーズ構成：小針哲也

キャラクターデザイン・総作画監督：椛島洋介

キャラクターデザイン：辻 智子

総作画監督：仁井 学・福田佳太・藤本さとる

キャラクターデザイン監修：清永みなみ

メインアニメーター：小畑 賢・式地幸喜・中島 順

美術監督：作山拓見

色彩設計：中野尚美

撮影監督：並木 智

CGディレクター：青木ともたか

編集：髙橋 歩

音響監督：森田祐一

音楽プロデュース：岩代太郎

音楽：UTAMARO movement

コンテンツディレクター：秋津琢磨

アニメーションプロデューサー：増尾将史、西村謙人

アニメーション制作：スタジオKAI

製作：アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」製作委員会

キャスト

キタサンブラック：矢野妃菜喜

サトノダイヤモンド：立花日菜

サトノクラウン：鈴代紗弓

シュヴァルグラン：夏吉ゆうこ

サウンズオブアース：MAKIKO

トウカイテイオー：Machico

メジロマックイーン：大西沙織

ゴールドシップ：上田 瞳

スペシャルウィーク：和氣あず未

サイレンススズカ：高野麻里佳

ウオッカ：大橋彩香

ダイワスカーレット：木村千咲

ナイスネイチャ：前田佳織里

ツインターボ：花井美春

イクノディクタス：田澤茉純

マチカネタンホイザ：遠野ひかる

トレーナー：沖野晃司

番組情報

TOKYO MX：10月4日より毎週水曜24:00～

BS11：10月4日より毎週水曜24:00～

関⻄テレビ：10月7日より毎週土曜25:45～

サガテレビ：10月9日より毎週月曜24:55～

AT-X：10月8日より毎週日曜21:30～（リピート放送：毎週水曜29:00～／毎週日曜6:30～）

アニマックス：10月28日より毎週土曜21:00～

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURL https://anime-umamusume.jp/

Twitterアカウント @uma_musu_anime

©2023 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 3」製作委員会