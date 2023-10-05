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2023年秋アニメ大特集 第7回

【2023秋アニメ】『アンダーニンジャ』『魔法使いの嫁 SEASON2』『ビックリメン』

2023年10月05日 20時00分更新

文● MOVIEW 清水、編集● ASCII

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　秋アニメ特集第7回は、『アンダーニンジャ』、『魔法使いの嫁 SEASON2』第2クール、『ビックリメン』など、計7作品を紹介！

2023年秋アニメ特集 第7回 紹介作品

日本には、今も忍者が存在している
『アンダーニンジャ』

『アンダーニンジャ』

©花沢健吾・講談社／アンダーニンジャ製作委員会

作品解説
忍者は今も日本に存在している。その数、およそ20万。

『NIN（National Intelligence of NINJA）』と呼ばれる忍者組織は国家によるシビリアンコントロールを受けず、その精鋭達は極秘裏に暗殺や破壊活動に従事していた。

そして、『NIN』と敵対するもうひとつの忍者組織、『UN（アンダーニンジャ）』。

忍者と忍者――暗闘の果てに待ち受ける結末とは？

そして、戦いの最前線に投入された雲隠九郎たち下忍の運命は？

スタッフ
原作：花沢健吾『アンダーニンジャ』（講談社「ヤングマガジン」）
監督：桑原 智
シリーズ構成・脚本：大知慶一郎
キャラクターデザイン：結城信輝
サブキャラクターデザイン：上野ちひろ
メカプロップデザイン：反田誠二
プロップデザイン：山田菜都美
総作画監督：氏家章雄、岩崎令奈
美術監督：斉藤雅己
色彩設計：油谷ゆみ
3DCGI：酒井英之
撮影監督：志村 豪（T2スタジオ）
編集：内田 渉
音響監督：本山 哲
音響制作：ダックスプロダクション
音楽：小鷲翔太、瀬尾祐介、中野定博、MK、Ryu*
音楽制作：ポニーキャニオン
アニメーション制作：手塚プロダクション
オープニングテーマ：Kroi「Hyper」
エンディングテーマ：KOTORI「秘密」

キャスト
雲隠九郎：坂 泰斗
加藤：新垣樽助
日比奇跡：畠中 祐
鈴木：種﨑敦美
蜂谷紫音：山下大輝
川戸：安済知佳
大野：チョー
瑛太：内田修一
野口：徳井青空
小津：相馬康一

番組情報
TBS：10月5日より毎週木曜25:43～（10月5日は25:33～、10月12日は25:28～）
BS11：10月6日より毎週金曜23:30～
TBSチャンネル1：10月14日より毎週土曜25:30～（リピート放送：毎翌週土曜25:00～）
テレビ北海道：10月13日より毎週金曜25:53～
dアニメストア：10月5日より毎週木曜27:00～配信
Lemino：10月5日より毎週木曜27:00～配信
U-NEXT：10月5日より毎週木曜27:00～配信
アニメタイムズ：10月5日より毎週木曜27:00～配信
他各配信サイト：10月10日より毎週火曜27:00～順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://under-ninja.jp/
Twitterアカウント@UNDERNINJAanime

©花沢健吾・講談社／アンダーニンジャ製作委員会

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