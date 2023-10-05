秋アニメ特集第7回は、『アンダーニンジャ』、『魔法使いの嫁 SEASON2』第2クール、『ビックリメン』など、計7作品を紹介！

日本には、今も忍者が存在している

『アンダーニンジャ』

©花沢健吾・講談社／アンダーニンジャ製作委員会

作品解説

忍者は今も日本に存在している。その数、およそ20万。



『NIN（National Intelligence of NINJA）』と呼ばれる忍者組織は国家によるシビリアンコントロールを受けず、その精鋭達は極秘裏に暗殺や破壊活動に従事していた。



そして、『NIN』と敵対するもうひとつの忍者組織、『UN（アンダーニンジャ）』。



忍者と忍者――暗闘の果てに待ち受ける結末とは？



そして、戦いの最前線に投入された雲隠九郎たち下忍の運命は？

スタッフ

原作：花沢健吾『アンダーニンジャ』（講談社「ヤングマガジン」）

監督：桑原 智

シリーズ構成・脚本：大知慶一郎

キャラクターデザイン：結城信輝

サブキャラクターデザイン：上野ちひろ

メカプロップデザイン：反田誠二

プロップデザイン：山田菜都美

総作画監督：氏家章雄、岩崎令奈

美術監督：斉藤雅己

色彩設計：油谷ゆみ

3DCGI：酒井英之

撮影監督：志村 豪（T2スタジオ）

編集：内田 渉

音響監督：本山 哲

音響制作：ダックスプロダクション

音楽：小鷲翔太、瀬尾祐介、中野定博、MK、Ryu*

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：手塚プロダクション

オープニングテーマ：Kroi「Hyper」

エンディングテーマ：KOTORI「秘密」

キャスト

雲隠九郎：坂 泰斗

加藤：新垣樽助

日比奇跡：畠中 祐

鈴木：種﨑敦美

蜂谷紫音：山下大輝

川戸：安済知佳

大野：チョー

瑛太：内田修一

野口：徳井青空

小津：相馬康一

番組情報

TBS：10月5日より毎週木曜25:43～（10月5日は25:33～、10月12日は25:28～）

BS11：10月6日より毎週金曜23:30～

TBSチャンネル1：10月14日より毎週土曜25:30～（リピート放送：毎翌週土曜25:00～）

テレビ北海道：10月13日より毎週金曜25:53～

dアニメストア：10月5日より毎週木曜27:00～配信

Lemino：10月5日より毎週木曜27:00～配信

U-NEXT：10月5日より毎週木曜27:00～配信

アニメタイムズ：10月5日より毎週木曜27:00～配信

他各配信サイト：10月10日より毎週火曜27:00～順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://under-ninja.jp/

Twitterアカウント@UNDERNINJAanime

©花沢健吾・講談社／アンダーニンジャ製作委員会