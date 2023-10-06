秋アニメ特集第8回は、『盾の勇者の成り上がり Season 3』『カノジョも彼女 Season 2』『はめつのおうこく』『アンデッドアンラック』『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Rhyme Anima ＋』『ガンダムビルドメタバース』の計6作品を紹介！

BEGIN THE TRUE RISING

『盾の勇者の成り上がり Season 3』

©AnekoYusagi_Seira Minami/KADOKAWA/Shield Hero S3 Project

作品解説

四霊のひとつ「霊亀」を討伐した盾の勇者・岩谷尚文は、別の異世界で霊亀復活の元凶であるキョウを打ち倒し、メルロマルクへ帰還する。



復活間近の新たな四霊「鳳凰」との戦いに備えようとするが、霊亀騒動で失態を演じた三勇者は行方不明、尚文の持つ領地も戦力に不安が残る状況だった。



今後の戦いに備えて、散り散りになった旧ルロロナ村の住民を取り戻そうと考えた尚文は、住民が奴隷として売られたというゼルトブルを訪れ、救出の足がかりとして、ラフタリア、フィーロと共に地下賭博闘技場に参加する。



救いを求める亜人たち、心砕けた三勇者、そして暗躍するヴィッチことマイン。



それぞれの思惑が交錯する中、尚文は自らの信じる道を突き進めるのか――。

©AnekoYusagi_Seira Minami/KADOKAWA/Shield Hero S3 Project

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スタッフ

原作：アネコユサギ

キャラクター原案：弥南せいら（MFブックス『盾の勇者の成り上がり』KADOKAWA刊）

監督：垪和 等

シリーズ構成：小柳啓伍、キネマシトラス

キャラクターデザイン：小松沙奈、Franziska van Wulfen、諏訪真弘

デザイン協力：世良コータ、川瀬 蛍

色彩設計：佐々木 梓

美術監督：柏村明香（Y.A.P. 石垣プロダクション）

3DCGディレクター：越田祐史（スタジオポメロ）

画面設計：宮﨑真一朗

2Dアーティスト：hydekick

撮影監督：江間常高（T2studio）

編集：須藤 瞳（REAL-T）

音響監督：郷 文裕貴

音響効果：八十正太

音響制作：グロービジョン

音楽：Kevin Penkin

音楽制作：日本コロムビア

アニメーション制作：キネマシトラス

製作：Shield Hero S3 Project

オープニングテーマ：「SIN」（歌：MADKID ）

エンディングテーマ：「好きになってはいけない理由」（歌：藤川千愛）

キャスト

岩谷尚文：石川界人

ラフタリア：瀬戸麻沙美

フィーロ：日高里菜

リーシア：原 奈津子

天木 錬：松岡禎丞

北村元康：高橋 信

川澄 樹：山谷祥生

メルティ：内田真礼

エクレール：青木瑠璃子

ミレリア：井上喜久子

マイン：ブリドカットセーラ恵美

オルトクレイ：仲野 裕

サディナ：小清水亜美

フォウル：天﨑滉平

アトラ：小原好美

セイン：長縄まりあ

番組情報

AT-X：10月6日より毎週金曜21:00～（リピート放送：毎週火曜9:00～／毎週木曜15:00～）

TOKYO MX：10月6日より毎週金曜22:30～

サンテレビ：10月6日より毎週金曜24:00～

テレビ愛知：10月6日より毎週金曜26:05～

KBS京都：10月7日より毎週土曜23:30～

ＢＳ日テレ：10月8日より毎週日曜26:30～

Lemino・dアニメストア：10月6日より毎週金曜22:00～配信

他各配信サイト：順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttp://shieldhero-anime.jp/

Twitterアカウント@shieldheroanime

©AnekoYusagi_Seira Minami/KADOKAWA/Shield Hero S3 Project