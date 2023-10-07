まだまだ続く秋アニメ特集の第11回は、『アイドルマスター ミリオンライブ！』『最果てのパラディン 鉄錆の山の王』『ポーション頼みで生き延びます！』など、計6作品を紹介。

この先に待つ100万の輝き――

劇場（シアター）と私たちの夢、始まる！

アニメ『アイドルマスター ミリオンライブ！』

©Bandai Namco Entertainment Inc.

作品解説

まだ見ぬ夢を掴みたい、春日未来。

アイドルに憧れ揺れる、最上静香。

本気になれる何かを知らない、伊吹 翼。



アイドルの輝きに導かれた3人を待っていたのは、新たな仲間。

39人のアイドルたちがともに“夢”へと手を伸ばす時、劇場（シアター）に100万の輝きが生まれる！

©Bandai Namco Entertainment Inc.

©Bandai Namco Entertainment Inc.

©Bandai Namco Entertainment Inc.

©Bandai Namco Entertainment Inc.

©Bandai Namco Entertainment Inc.

©Bandai Namco Entertainment Inc.

スタッフ

企画・製作・原作：バンダイナムコエンターテインメント

監督：綿田慎也

CG監督：塩谷大介

シリーズ構成・脚本：加藤陽一

アニメーションキャラクターデザイン：石井哲哉、蔦 佳穂里

コンセプトアート：白田真人、緒方菜海、肥田竜二

美術・設定：坂本夏海

美術ボード：ビック・スタジオ

色彩設計：滝川ひかる、佐藤美由紀

撮影監督：織田賢太郎

編集：齋藤朱里

音響監督：菊田浩巳

音楽：ランティス

協力：バンダイナムコスタジオ

アニメーション制作：白組

配給：松竹ODS事業室

オープニング主題歌：「Rat A Tat!!!」（歌：MILLIONSTARS）

キャスト

春日未来：山崎はるか

最上静香：田所あずさ

伊吹 翼：Machico

エミリー スチュアート：郁原ゆう

大神 環：稲川英里

北上麗花：平山笑美

北沢志保：雨宮 天

木下ひなた：田村奈央

高坂海美：上田麗奈

桜守歌織：香里有佐

佐竹美奈子：大関英里

篠宮可憐：近藤 唯

島原エレナ：角元明日香

ジュリア：愛美

白石 紬：南 早紀

周防桃子：渡部恵子

高山紗代子：駒形友梨

田中琴葉：種田梨沙

天空橋朋花：小岩井ことり

徳川まつり：諏訪彩花

所 恵美：藤井ゆきよ

豊川風花：末柄里恵

中谷 育：原嶋あかり

永吉 昴：斉藤佑圭

七尾百合子：伊藤美来

二階堂千鶴：野村香菜子

野々原 茜：小笠原早紀

箱崎星梨花：麻倉もも

馬場このみ：髙橋ミナミ

福田のり子：浜崎奈々

舞浜 歩：戸田めぐみ

真壁瑞希：阿部里果

松田亜利沙：村川梨衣

宮尾美也：桐谷蝶々

望月杏奈：夏川椎菜

百瀬莉緒：山口立花子

矢吹可奈：木戸衣吹

横山奈緒：渡部優衣

ロコ：中村温姫

青羽美咲：安済知佳

音無小鳥：滝田樹里

プロデューサー：中村源太

チーフプロデューサー：赤羽根健治

高木順二朗：大塚芳忠

番組情報

テレビ東京系6局ネット：10月8日より毎週日曜10:00～（再放送：10月8日より毎週日曜25:35～）

BS11：10月9日より毎週月曜23:30～

ＢＳ日テレ：10月12日より毎週木曜24:30～

AT-X：10月13日より毎週金曜20:30～（リピート放送：毎週火曜8:30～／毎週木曜14:30～）

ニコニコチャンネル：10月8日より毎週日曜10:30～配信

ニコニコ生放送：10月8日より毎週日曜21:00～配信

他各配信サイト：10月12日より毎週木曜24:00～順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://millionlive-anime.idolmaster-official.jp/

Twitterアカウント@imasml_765PRO

©Bandai Namco Entertainment Inc.