2023年秋アニメ大特集 第11回
【2023秋アニメ】『アイドルマスター ミリオンライブ！』に『最果てのパラディン 』2期
2023年10月07日 18時45分更新
まだまだ続く秋アニメ特集の第11回は、『アイドルマスター ミリオンライブ！』『最果てのパラディン 鉄錆の山の王』『ポーション頼みで生き延びます！』など、計6作品を紹介。
2023年秋アニメ特集 第11回 紹介作品
- この先に待つ100万の輝き―― 劇場（シアター）と私たちの夢、始まる！
アニメ『アイドルマスター ミリオンライブ！』
- 取り戻せ かつての“栄光”を
『最果てのパラディン 鉄錆の山の王』
- 異世界転生女子・カオル☆知恵とチートで……生き延びます！
『ポーション頼みで生き延びます！』
- 『僕らの雨いろプロトコル』
- 待って！ 攻略調べるから
『攻略うぉんてっど！～異世界救います！？～』
- 全力で生きる。ただ、それだけ。
『全力ウサギ』
この先に待つ100万の輝き――
劇場（シアター）と私たちの夢、始まる！
アニメ『アイドルマスター ミリオンライブ！』
©Bandai Namco Entertainment Inc.
作品解説
まだ見ぬ夢を掴みたい、春日未来。
アイドルに憧れ揺れる、最上静香。
本気になれる何かを知らない、伊吹 翼。
アイドルの輝きに導かれた3人を待っていたのは、新たな仲間。
39人のアイドルたちがともに“夢”へと手を伸ばす時、劇場（シアター）に100万の輝きが生まれる！
スタッフ
企画・製作・原作：バンダイナムコエンターテインメント
監督：綿田慎也
CG監督：塩谷大介
シリーズ構成・脚本：加藤陽一
アニメーションキャラクターデザイン：石井哲哉、蔦 佳穂里
コンセプトアート：白田真人、緒方菜海、肥田竜二
美術・設定：坂本夏海
美術ボード：ビック・スタジオ
色彩設計：滝川ひかる、佐藤美由紀
撮影監督：織田賢太郎
編集：齋藤朱里
音響監督：菊田浩巳
音楽：ランティス
協力：バンダイナムコスタジオ
アニメーション制作：白組
配給：松竹ODS事業室
オープニング主題歌：「Rat A Tat!!!」（歌：MILLIONSTARS）
キャスト
春日未来：山崎はるか
最上静香：田所あずさ
伊吹 翼：Machico
エミリー スチュアート：郁原ゆう
大神 環：稲川英里
北上麗花：平山笑美
北沢志保：雨宮 天
木下ひなた：田村奈央
高坂海美：上田麗奈
桜守歌織：香里有佐
佐竹美奈子：大関英里
篠宮可憐：近藤 唯
島原エレナ：角元明日香
ジュリア：愛美
白石 紬：南 早紀
周防桃子：渡部恵子
高山紗代子：駒形友梨
田中琴葉：種田梨沙
天空橋朋花：小岩井ことり
徳川まつり：諏訪彩花
所 恵美：藤井ゆきよ
豊川風花：末柄里恵
中谷 育：原嶋あかり
永吉 昴：斉藤佑圭
七尾百合子：伊藤美来
二階堂千鶴：野村香菜子
野々原 茜：小笠原早紀
箱崎星梨花：麻倉もも
馬場このみ：髙橋ミナミ
福田のり子：浜崎奈々
舞浜 歩：戸田めぐみ
真壁瑞希：阿部里果
松田亜利沙：村川梨衣
宮尾美也：桐谷蝶々
望月杏奈：夏川椎菜
百瀬莉緒：山口立花子
矢吹可奈：木戸衣吹
横山奈緒：渡部優衣
ロコ：中村温姫
青羽美咲：安済知佳
音無小鳥：滝田樹里
プロデューサー：中村源太
チーフプロデューサー：赤羽根健治
高木順二朗：大塚芳忠
番組情報
テレビ東京系6局ネット：10月8日より毎週日曜10:00～（再放送：10月8日より毎週日曜25:35～）
BS11：10月9日より毎週月曜23:30～
ＢＳ日テレ：10月12日より毎週木曜24:30～
AT-X：10月13日より毎週金曜20:30～（リピート放送：毎週火曜8:30～／毎週木曜14:30～）
ニコニコチャンネル：10月8日より毎週日曜10:30～配信
ニコニコ生放送：10月8日より毎週日曜21:00～配信
他各配信サイト：10月12日より毎週木曜24:00～順次配信
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://millionlive-anime.idolmaster-official.jp/
Twitterアカウント@imasml_765PRO
©Bandai Namco Entertainment Inc.
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