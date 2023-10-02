2023年秋アニメ大特集 第4回
【2023秋アニメ】『東京リベンジャーズ』天竺編に、『鴨乃橋ロンの禁断推理』『聖剣学院の魔剣使い』
2023年10月02日 18時30分更新
ウィークデーも話題作がどんどん放送開始される秋アニメ。特集第4回は新章開始の『東京リベンジャーズ』天竺編に、『鴨乃橋ロンの禁断推理』『聖剣学院の魔剣使い』など、計6作品を紹介。
2023年秋アニメ特集 第4回 紹介作品
- 一番熱くて、一番切ないタイムリープサスペンス
『東京リベンジャーズ』天竺編
- 『鴨乃橋ロンの禁断推理』
- 「見た目は子供、中身は魔王！？」お姉さんたちとの学園ソードファンタジー
『聖剣学院の魔剣使い』
- 攻略対象は悪役令嬢（あなた）だけ♥ 推し一筋の異世界ガールズラブコメディ、開幕
『私の推しは悪役令嬢。』
- 冴えないおっさん、ＶＲＭＭＯファンタジーで今日も我が道を行く！
『とあるおっさんのＶＲＭＭＯ活動記』
- 西川貴教×志倉千代丸×雪広うたこが手掛けるメガヒットプロジェクト「B-PROJECT」のTVアニメ第3期
『B-PROJECT ～熱烈＊ラブコール～』
一番熱くて、一番切ないタイムリープサスペンス
『東京リベンジャーズ』天竺編
©和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
©和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
作品解説
変わり果てた東京卍會を救うため、12年前にタイムリープして黒龍との聖夜決戦を勝利に導いた花垣武道（タケミチ）。裏切り者の稀咲鉄太を除名することにも成功したが、なぜか現代の状況は悪化する一方だった。
決意を新たに再びタイムリープしたある日、東京卍會は天竺と名乗るチームの襲撃を受けてしまう。混乱するタケミチの前に現れたのは、天竺の特攻服を纏った稀咲だった。
東卍史上最大にして“最後”の抗争に向けて、人生のリベンジは続く！
スタッフ
原作：和久井健『東京卍リベンジャーズ』（講談社「週刊少年マガジン」連載）
監督：初見浩一
シリーズ構成：むとうやすゆき
キャラクターデザイン：大貫健一、太田恵子
バイク・プロップデザイン：福島秀機
美術監督：松本留美
美術設定：谷内優穂
色彩設計：辻田邦夫（「辻」のしんにょうは一点しんにょう）
撮影監督：山本弥芳
3Dディレクター：平 将人
音響監督：飯田里樹
音楽：堤 博明
アニメーション制作：ライデンフィルム
オープニング主題歌：「ホワイトノイズ」（歌：Official髭男dism）
エンディング主題歌：「Say My Name」（歌：HEY-SMITH）
キャスト
花垣武道（タケミチ）：新 祐樹
橘 日向（ヒナタ・ヒナ）：和氣あず未
橘 直人（ナオト）：逢坂良太
佐野万次郎（マイキー）：林 勇
龍宮寺 堅（ドラケン）：福西勝也
松野 千冬：狩野 翔
三ツ谷 隆：松岡禎丞
柴 八戒：畠中 祐
場地圭介：水中雅章
林 良平（ぺーやん）：野津山幸宏
河田ナホヤ（スマイリー）：河西健吾
河田ソウヤ（アングリー）：河西健吾
武藤泰宏（ムーチョ）：小野大輔
三途春千夜：岡本信彦
千堂 敦（アッくん）：寺島拓篤
山本タクヤ：広瀬裕也
鈴木マコト：武内駿輔
山岸一司：葉山翔太
佐野エマ：内山夕実
稀咲鉄太：森久保祥太郎
半間修二：江口拓也
乾 青宗：榎木淳弥
九井 一：花江夏樹
柴 大寿：杉田智和
黒川イザナ：島﨑信長
鶴蝶：山下誠一郎
望月莞爾：稲田 徹
斑目獅音：内山昂輝
灰谷 蘭：浪川大輔
灰谷竜胆：下野 紘
番組情報
MBS：10月3日より毎週火曜26:30～
AT-X：10月5日より毎週木曜21:00～（リピート放送：10月9日より毎週月曜9:00～／10月11日より毎週水曜15:00～）
テレビ東京：10月3日より毎週火曜24:00～
TVhテレビ北海道：10月3日より毎週火曜24:00～
ATV青森テレビ：10月16日より毎週月曜24:56～
IBC岩手放送：10月16日より毎週月曜
AAB秋田朝日放送：10月5日より毎週木曜26:20～（初回は25:50～）
ミヤギテレビ：10月5日より毎週木曜25:59～
TUYテレビユー山形：10月19日より毎週木曜24:26～
TUFテレビユー福島：10月11日より毎週水曜24:58～
テレビ神奈川：10月5日より毎週木曜24:30～
チバテレ：10月4日より毎週水曜25:00～
テレ玉：10月4日より毎週水曜24:00～
群馬テレビ：10月8日より毎週日曜24:30～
とちぎテレビ：10月5日より毎週木曜24:30～
BSN新潟放送：10月27日より毎週金曜25:53～
SBC信越放送：10月9日より毎週月曜24:59～
UTYテレビ山梨：11月12日より毎週日曜
MRO北陸放送：10月18日より毎週水曜25:15～
福井テレビ：10月7日より毎週土曜25:15～
SBS静岡放送：10月5日より毎週木曜25:25～
テレビ愛知：10月3日より毎週火曜24:00～
TSKさんいん中央テレビ：10月8日より毎週日曜25:00～
RSK山陽放送：10月5日より毎週木曜25:55～
KRY山口放送：10月3日より毎週火曜26:54～
itvあいテレビ：10月28日より毎週土曜25:33~
ＴVQ九州放送：10月3日より毎週火曜24:00～
NCC長崎文化放送：10月19日より毎週木曜25:18～
RKK熊本放送：10月20日より毎週金曜26:23～
TOSテレビ大分：10月8日より毎週日曜25:55～（初回は25:35～）
MBC南日本放送：10月16日より毎週月曜24:55～
BS朝日：10月8日より毎週日曜23:00～
ディズニープラス：10月3日より毎週火曜27:00～世界定額制動画配信（SVOD）独占配信（中国本土を除く）
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://tokyo-revengers-anime.com/
Twitterアカウント@anime_toman
©和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
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