ウィークデーも話題作がどんどん放送開始される秋アニメ。特集第4回は新章開始の『東京リベンジャーズ』天竺編に、『鴨乃橋ロンの禁断推理』『聖剣学院の魔剣使い』など、計6作品を紹介。

一番熱くて、一番切ないタイムリープサスペンス

『東京リベンジャーズ』天竺編

©和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会

©和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会

作品解説

変わり果てた東京卍會を救うため、12年前にタイムリープして黒龍との聖夜決戦を勝利に導いた花垣武道（タケミチ）。裏切り者の稀咲鉄太を除名することにも成功したが、なぜか現代の状況は悪化する一方だった。

決意を新たに再びタイムリープしたある日、東京卍會は天竺と名乗るチームの襲撃を受けてしまう。混乱するタケミチの前に現れたのは、天竺の特攻服を纏った稀咲だった。

東卍史上最大にして“最後”の抗争に向けて、人生のリベンジは続く！

スタッフ

原作：和久井健『東京卍リベンジャーズ』（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督：初見浩一

シリーズ構成：むとうやすゆき

キャラクターデザイン：大貫健一、太田恵子

バイク・プロップデザイン：福島秀機

美術監督：松本留美

美術設定：谷内優穂

色彩設計：辻田邦夫（「辻」のしんにょうは一点しんにょう）

撮影監督：山本弥芳

3Dディレクター：平 将人

音響監督：飯田里樹

音楽：堤 博明

アニメーション制作：ライデンフィルム

オープニング主題歌：「ホワイトノイズ」（歌：Official髭男dism）

エンディング主題歌：「Say My Name」（歌：HEY-SMITH）

キャスト

花垣武道（タケミチ）：新 祐樹

橘 日向（ヒナタ・ヒナ）：和氣あず未

橘 直人（ナオト）：逢坂良太

佐野万次郎（マイキー）：林 勇

龍宮寺 堅（ドラケン）：福西勝也

松野 千冬：狩野 翔

三ツ谷 隆：松岡禎丞

柴 八戒：畠中 祐

場地圭介：水中雅章

林 良平（ぺーやん）：野津山幸宏

河田ナホヤ（スマイリー）：河西健吾

河田ソウヤ（アングリー）：河西健吾

武藤泰宏（ムーチョ）：小野大輔

三途春千夜：岡本信彦

千堂 敦（アッくん）：寺島拓篤

山本タクヤ：広瀬裕也

鈴木マコト：武内駿輔

山岸一司：葉山翔太

佐野エマ：内山夕実

稀咲鉄太：森久保祥太郎

半間修二：江口拓也

乾 青宗：榎木淳弥

九井 一：花江夏樹

柴 大寿：杉田智和

黒川イザナ：島﨑信長

鶴蝶：山下誠一郎

望月莞爾：稲田 徹

斑目獅音：内山昂輝

灰谷 蘭：浪川大輔

灰谷竜胆：下野 紘

番組情報

MBS：10月3日より毎週火曜26:30～

AT-X：10月5日より毎週木曜21:00～（リピート放送：10月9日より毎週月曜9:00～／10月11日より毎週水曜15:00～）

テレビ東京：10月3日より毎週火曜24:00～

TVhテレビ北海道：10月3日より毎週火曜24:00～

ATV青森テレビ：10月16日より毎週月曜24:56～

IBC岩手放送：10月16日より毎週月曜

AAB秋田朝日放送：10月5日より毎週木曜26:20～（初回は25:50～）

ミヤギテレビ：10月5日より毎週木曜25:59～

TUYテレビユー山形：10月19日より毎週木曜24:26～

TUFテレビユー福島：10月11日より毎週水曜24:58～

テレビ神奈川：10月5日より毎週木曜24:30～

チバテレ：10月4日より毎週水曜25:00～

テレ玉：10月4日より毎週水曜24:00～

群馬テレビ：10月8日より毎週日曜24:30～

とちぎテレビ：10月5日より毎週木曜24:30～

BSN新潟放送：10月27日より毎週金曜25:53～

SBC信越放送：10月9日より毎週月曜24:59～

UTYテレビ山梨：11月12日より毎週日曜

MRO北陸放送：10月18日より毎週水曜25:15～

福井テレビ：10月7日より毎週土曜25:15～

SBS静岡放送：10月5日より毎週木曜25:25～

テレビ愛知：10月3日より毎週火曜24:00～

TSKさんいん中央テレビ：10月8日より毎週日曜25:00～

RSK山陽放送：10月5日より毎週木曜25:55～

KRY山口放送：10月3日より毎週火曜26:54～

itvあいテレビ：10月28日より毎週土曜25:33~

ＴVQ九州放送：10月3日より毎週火曜24:00～

NCC長崎文化放送：10月19日より毎週木曜25:18～

RKK熊本放送：10月20日より毎週金曜26:23～

TOSテレビ大分：10月8日より毎週日曜25:55～（初回は25:35～）

MBC南日本放送：10月16日より毎週月曜24:55～

BS朝日：10月8日より毎週日曜23:00～

ディズニープラス：10月3日より毎週火曜27:00～世界定額制動画配信（SVOD）独占配信（中国本土を除く）

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://tokyo-revengers-anime.com/

Twitterアカウント@anime_toman

©和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会