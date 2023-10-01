秋アニメ特集の第3回は、しげの秀一原作、新公道最速伝説『MFゴースト』に『オーバーテイク！』『SHY』など、計6作品を紹介。

新公道最速伝説――ついに開幕！

『MFゴースト』

©しげの秀一・講談社／MFゴースト製作委員会

©しげの秀一・講談社／MFゴースト製作委員会

作品解説

MFG。それは世界の自動車のEV化が実現した近未来、日本で開催されている唯一の化石燃料を使った自動車によるモータースポーツである。今や絶滅危惧種となったハイパワーマシンによる熾烈なレースは世界中にインターネット配信され、爆発的な人気を博していた。そこに英国から渡航した一人の若者が、チャレンジャーとして挑む。カナタ・リヴィントンこと――片桐夏向。彼こそが、かつて公道最速伝説を確立した男の教えを受け継ぐMFG新世代である。ポルシェ、ランボルギーニ、フェラーリ、ニッサン・GT-R。世界最高峰のハイパワーマシンを駆るライバル達に対して、カナタが選んだのはトヨタ86GT。非力なマシンでいかに強豪に立ち向かうのか？

箱根を舞台に繰り広げられるMFG第1戦・小田原パイクスピーク。挑戦者・カナタの走りは、並み居るライバル達や観客の目を奪う。箱根ダウンヒルを圧倒的な速さで駆け抜ける86――。新たな公道最速伝説が、今生まれようとしていた。

スタッフ

原作：しげの秀一（講談社「ヤングマガジン」連載）

監督：中 智仁

シリーズ構成：山下憲一

脚本：山下憲一／稲荷明比古

キャラクターデザイン: 恩田尚之

総作画監督:恩田尚之／坂本千代子／油井徹太郎

3Dディレクター:内田博基

プロップデザイン：新谷真昼

美術監督・設定：明石聖子（STUDIO uni）

色彩設計：田中千春

撮影監督 ：林 幸司（Color&Smile）

編集：廣瀬清志（editz）

音楽：土橋安騎夫

音響監督：三間雅文

音響効果：小山健二（SOUND BOX）

音響制作：テクノサウンド

アニメーション制作：FelixFilm

CGアニメーション制作：FelixFilm／directrain

製作：MFゴースト製作委員会

オープニング・テーマ：「JUNGLE FIRE feat. MOTSU」（歌：芹澤 優）

エンディング・テーマ：「Stereo Sunset (Prod. AmPm)」（歌：Himika Akaneya）

キャスト

片桐夏向（カナタ・リヴィントン）：内田雄馬

西園寺 恋：佐倉綾音

相葉 瞬：小野大輔

ミハイル・ベッケンバウアー：神谷浩史

大石代吾：浪川大輔

赤羽海人：諏訪部順一

石神風神：安元洋貴

沢渡光輝：逢坂良太

八潮 翔：田邊幸輔

北原 望：芹澤 優

坂本雄大：櫻井トオル

大谷洋介：石川界人

ジャクソン・テイラー：中村悠一

前園和宏：宮園拓夢

柳田拓也：坂田将吾

E.ハンニネン：三宅健太

緒方：畠中 祐

諸星瀬名：八代 拓

リョウ・タカハシ：子安武人

高橋啓介：関 智一

上有史浩：細井 治

秋山 渉：松本保典

武内 樹：岩田光央

池谷浩一郎：矢尾一樹

健二：高木 渉

奥山広也：阪口周平

小柏カイ：神奈延年

田中洋二（実況）：光部 樹

京子：飯田友子

真美：林 鼓子

ナレーション：三木眞一郎

番組情報

TOKYO MX：10月1日より毎週日曜24:00～

BS11：10月1日より毎週日曜24:00～

アニマックス：10月7日より毎週土曜23:0～（9月30日(土)22:30～特番＆第1話最速放送）

RKB毎日放送：10月1日より毎週日曜25:20～

読売テレビ：10月2日より毎週月曜26:29～

テレビ愛知：10月3日より毎週火曜25:30～

静岡放送：10月4日より毎週水曜25:25～

テレビせとうち：10月6日より毎週金曜25:29～

とちぎテレビ：10月17日より毎週火曜23:00～

Lemino：10月1日より毎週日曜24:30～配信

Prime Video：10月1日より毎週日曜24:30～配信

アニメタイムズ：10月6日より毎週金曜24:30～配信

dアニメストア：10月6日より毎週金曜24:30～配信

他各配信サイト：10月7日より毎週土曜24:30～順次配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

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©しげの秀一・講談社／MFゴースト製作委員会