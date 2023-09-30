この週末もどんどん新番組が放送開始される秋アニメの特集第2回は、あのエア夜食シーンはあるか!? 『範馬刃牙』2期に、『でこぼこ魔女の親子事情』『シャングリラ・フロンティア』『キャプテン翼シーズン２ ジュニアユース編』『トランスフォーマー アーススパーク』の計5作品を紹介。

地上最強の親子の物語 ここに決着ッッ

『範馬刃牙』2期

©板垣恵介(秋田書店)／範馬刃牙製作委員会

作品解説

恐竜時代の地層にあった岩塩の中から、1人の人間の男が掘り起こされた。

その男はピクルと名付けられ、最新科学技術の力によって現代へと蘇生する。

ピクルは恐竜と素手で闘い、食料としてきた異次元の戦闘能力を持つ戦士で、その存在は最強を目指す者たち、特に地下闘技場の戦士たちにとって格好の標的となる。

果たして刃牙はピクルに勝利し、その先で待つ父・範馬勇次郎との決戦までたどり着く事が出来るのか！？



刮目せよ！ これが史上最強生物決定戦だ！！

スタッフ

原作：板垣恵介（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）

監督：平野俊貴

シリーズ構成：浦畑達彦

キャラクターデザイン：石川晋吾

色彩設計：宮脇裕美

美術監督：𠮷原俊一郎

撮影監督：野口龍生

編集：佐野由里子

音楽：藤澤健至

音響監督：浦上靖之、浦上慶子

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

製作：範馬刃牙製作委員会

野人戦争編オープニングテーマ：「The Beast」（歌：和楽器バンド）

野人戦争編エンディングテーマ：「WILDER」（歌：UPSTART）

地上最強の親子喧嘩編オープニングテーマ：「Sarracenia」（歌：SKY-HI）

地上最強の親子喧嘩編エンディングテーマ：「Salvia」（歌：BE:FIRST）

キャスト

範馬刃牙：島﨑信長

範馬勇次郎：大塚明夫

ピクル：草尾 毅

アルバート・ペイン：飛田展男

徳川光成：麦人

ゲリー・ストライダム：土師孝也

烈海王：小山力也

愚地独歩：菅生孝之

愚地克巳：川原慶久

渋川剛気：島田 敏

花山薫：江口拓也

松本梢江：雨宮 天

ビスケット・オリバ：大塚芳忠

ジャック・ハンマー：三宅健太

郭海皇：緒方賢一

鎬 紅葉：成田 剣

鎬 昂昇：山崎たくみ

寂海王：青山 穣

柴 千春：鈴木達央

鮎川ルミナ：潘めぐみ

朱沢江珠：林原めぐみ

範馬勇一郎：柴田秀勝

カイザー：立木文彦

ナレーション：古谷 徹

番組情報

Netflix：世界全話一挙独占配信中

TOKYO MX：10月1日より毎週日曜23:30～

サンテレビ：10月1日より毎週日曜23:30～

ＢＳ日テレ：10月1日より毎週日曜23:30～

テレビ愛知：10月2日より毎週月曜 26:05～

HTB北海道テレビ：10月2日より毎週月曜26:25～

TVQ九州放送：10月2日より毎週月曜27:00～

KBS京都：10月4日より毎週水曜25:30～

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://baki-anime.jp/

Twitterアカウント@baki_anime

©板垣恵介(秋田書店)／範馬刃牙製作委員会