2023年秋アニメ大特集 第2回
【2023秋アニメ】エア夜食に期待の『範馬刃牙』2期に『でこぼこ魔女の親子事情』
2023年09月30日 16時00分更新
この週末もどんどん新番組が放送開始される秋アニメの特集第2回は、あのエア夜食シーンはあるか!? 『範馬刃牙』2期に、『でこぼこ魔女の親子事情』『シャングリラ・フロンティア』『キャプテン翼シーズン２ ジュニアユース編』『トランスフォーマー アーススパーク』の計5作品を紹介。
2023年秋アニメ特集 第2回 紹介作品
- 地上最強の親子の物語 ここに決着ッッ
『範馬刃牙』2期
- 見た目逆転？ 魔女親子のでこぼこドタバタコメディ
『でこぼこ魔女の親子事情』
- 『シャングリラ・フロンティア』
- 目指せ、世界の頂点――
『キャプテン翼シーズン２ ジュニアユース編』
- つながる絆は最強パワー！
『トランスフォーマー アーススパーク』
地上最強の親子の物語 ここに決着ッッ
『範馬刃牙』2期
©板垣恵介(秋田書店)／範馬刃牙製作委員会
作品解説
恐竜時代の地層にあった岩塩の中から、1人の人間の男が掘り起こされた。
その男はピクルと名付けられ、最新科学技術の力によって現代へと蘇生する。
ピクルは恐竜と素手で闘い、食料としてきた異次元の戦闘能力を持つ戦士で、その存在は最強を目指す者たち、特に地下闘技場の戦士たちにとって格好の標的となる。
果たして刃牙はピクルに勝利し、その先で待つ父・範馬勇次郎との決戦までたどり着く事が出来るのか！？
刮目せよ！ これが史上最強生物決定戦だ！！
スタッフ
原作：板垣恵介（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）
監督：平野俊貴
シリーズ構成：浦畑達彦
キャラクターデザイン：石川晋吾
色彩設計：宮脇裕美
美術監督：𠮷原俊一郎
撮影監督：野口龍生
編集：佐野由里子
音楽：藤澤健至
音響監督：浦上靖之、浦上慶子
アニメーション制作：トムス・エンタテインメント
製作：範馬刃牙製作委員会
野人戦争編オープニングテーマ：「The Beast」（歌：和楽器バンド）
野人戦争編エンディングテーマ：「WILDER」（歌：UPSTART）
地上最強の親子喧嘩編オープニングテーマ：「Sarracenia」（歌：SKY-HI）
地上最強の親子喧嘩編エンディングテーマ：「Salvia」（歌：BE:FIRST）
キャスト
範馬刃牙：島﨑信長
範馬勇次郎：大塚明夫
ピクル：草尾 毅
アルバート・ペイン：飛田展男
徳川光成：麦人
ゲリー・ストライダム：土師孝也
烈海王：小山力也
愚地独歩：菅生孝之
愚地克巳：川原慶久
渋川剛気：島田 敏
花山薫：江口拓也
松本梢江：雨宮 天
ビスケット・オリバ：大塚芳忠
ジャック・ハンマー：三宅健太
郭海皇：緒方賢一
鎬 紅葉：成田 剣
鎬 昂昇：山崎たくみ
寂海王：青山 穣
柴 千春：鈴木達央
鮎川ルミナ：潘めぐみ
朱沢江珠：林原めぐみ
範馬勇一郎：柴田秀勝
カイザー：立木文彦
ナレーション：古谷 徹
番組情報
Netflix：世界全話一挙独占配信中
TOKYO MX：10月1日より毎週日曜23:30～
サンテレビ：10月1日より毎週日曜23:30～
ＢＳ日テレ：10月1日より毎週日曜23:30～
テレビ愛知：10月2日より毎週月曜 26:05～
HTB北海道テレビ：10月2日より毎週月曜26:25～
TVQ九州放送：10月2日より毎週月曜27:00～
KBS京都：10月4日より毎週水曜25:30～
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURLhttps://baki-anime.jp/
Twitterアカウント@baki_anime
©板垣恵介(秋田書店)／範馬刃牙製作委員会