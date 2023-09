ChatGPT機能復活、ウェブ引用や2021年9月以降の現象にも対応

OpenAIは9月27日(現地時間)、同社のAIチャットボット「ChatGPT」に、インターネットをブラウズして最新の情報を取得できる「Web Browsing(ウェブブラウジング)」機能の提供を再開した。対象は有料プランの「Plus」および「Enterprise」ユーザーだが、近日中に全ユーザーが利用できるようになるとしている。

ChatGPT can now browse the internet to provide you with current and authoritative information, complete with direct links to sources. It is no longer limited to data before September 2021. pic.twitter.com/pyj8a9HWkB

ChatGPTは訓練データの関係上、2021年9月以降(現在は2022年1月)の情報については回答できなかったが、Web Browsing機能を使うことでインターネット上から取得した最新の情報を使った回答を生成できるようになった。

We've learned that ChatGPT's "Browse" beta can occasionally display content in ways we don't want, e.g. if a user specifically asks for a URL's full text, it may inadvertently fulfill this request. We are disabling Browse while we fix this—want to do right by content owners.