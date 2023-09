九州初出店やPOP UP SHOP出店も　JR九州博多駅構内に新たな食のゾーン「いっぴん西通り」10月6日開業

JR博多シティは10月6日、JR九州博多駅構内にて新たな食のゾーン「いっぴん西通り」を開業する。



全国初(新業態)や九州初出店の人気店、注目のPOP UP SHOPを含めた計7店舗が新規オープンする。



出店店舗

・ I’m LILY(アイムリリー)

洋菓子店(全国初・新業態の出店)

東京駅で人気のザ・メープルマニアや東京ミルクチーズ工場などを展開するシュクレイと九十九島せんぺい本舗や赤い風船などを展開する九十九島グループが初めて博多駅のために共同で開発・プロデュースした新ブランド洋菓子店。



・Butters(バターズ)

洋菓子店(九州初出店)

新たな伝統の一歩を創る、クラフトバタースイーツ。バターを作る過程で生まれる副産物も大切に使用し、よりおいしく、サスティナブルに作り上げたスイーツは、風味豊かで食感も楽しめる一品。



・CHEESE CAVERY TOKYO(チーズ ケイベリィ 東京)

熟成チーズ菓子専門店(九州初出店)

東京・江戸川に本店を構える熟成チーズ菓子専門店。イタリアの産地指定チーズ“パルミジャーノレッジャーノ”や“ゴルゴンゾーラ”を使用した深みある熟成チーズの味わいを楽しめる。



・三日月屋(みかづきや)

クロワッサン

厳選された素材を熟練した職人がひとつひとつハンドメイドで作る、外はパリッと中はもっちりとしたクロワッサンを楽しめる。焼き立ての美味しさそのままで、贈り物にもおすすめという。



・BLUE BOTTLE COFFEE(ブルーボトルコーヒー)

コーヒー専門店(POP UP SHOP)

2002年にアメリカ・オークランドで創業したスペシャルティコーヒーブランド。「おいしいコーヒー体験は、人生をより美しくする」を考え、おいしさを徹底的に追求したコーヒーを提供。



・JACQUES(ジャック)

フランス菓子(POP UP SHOP、10月12日までの出店)

福岡市大濠に本店を構える洋菓子店。上品で洗練されたフランス菓子を提供。



・ドラッグイレブン

ドラッグストア(10月5日オープン)

医薬品・健康食品・化粧品・日用雑貨・食品と、毎日通いたくなるラインアップ。

なお、「いっぴん西通り」の開業に合わせ、現「JR九州博多駅構内」ゾーンの一部を「いっぴん東通り」に名称変更、既存のいっぴん通りと新規オープンのいっぴん西通りと合わせ合計33店舗となる



いっぴん西通り

開業日:10月6日 9時(予定)

※通常の営業時間は店舗ごとに異なる

業種:食品・スイーツなど

店舗数:7店舗(うち常設5店舗、POP UP SHOP2店舗含む)

場所:JR九州博多駅構内

