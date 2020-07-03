ASRock「B650M Pro RS」
価格とスペックのバランスがいいAMD B650搭載マザーがASRockから発売
ASRockから、AMD B650チップセット搭載マザーボード「B650M Pro RS」が発売された。価格は2万5880円。秋葉原ではパソコンショップアーク、パソコン工房 秋葉原 BUY MORE店で販売中だ。
「ASRock PRO」シリーズのRyzen 7000シリーズ対応Micro ATXマザーボード。8+2+1電源フェーズ設計を採用するほか、VRMやチップセット、M.2にはアルミニウム製ヒートシンクを採用している。
主なスペックは、拡張スロットがPCI Express(4.0) x16×1、PCI Express(3.0) x4×1(x16形状)。メモリーは、DDR5 DIMM×4(DDR5-6000+(OC)、最大128GB)。オンボードインターフェースとして、2.5ギガビットLAN(Realtek RTL8125BG)、サウンド(Realtek ALC897 8CH HD Audio)、M.2×3、SATA3.0×4、USB 3.1 Gen2×2、USB 3.0×7、USB 2.0×8などを装備。グラフィックス出力機能としてDisplayPort 1.4とHDMI 2.1を備える。