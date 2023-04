Xperiaのティザー動画がアップ　5/11にXperia 1 Vが発表か!?

ソニーはYouTubeのXperia公式チャンネルで、新製品発表のティザー動画を公開している。

動画タイトルは「The next ONE is coming...​」で、5月11日(木)13時の発表を予告。タイトルからもXperia 1シリーズの新モデル(Xperia 1 V?)と想像されるが、実際の製品はどんな特長を持つのか(カメラには次世代センサーを搭載?)。GW明けを期待して待ちたい。

Next-gen Sensor. Next-gen Imaging. Next ONE is coming.



Tune into our YouTube Premiere on 11th May, 2023 13:00 Japan Time / 06:00 CEST.