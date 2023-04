スイーツブッフェのファイナルイベント！　京王プラザホテル、2日間限定の「ナイトスイーツブッフェ with リラックマ」開催

サンエックスは5月19日・20日、京王プラザホテルにて、今年20周年を迎えたリラックマとともに1月から展開してきたスイーツブッフェのファイナルイベント「ナイトスイーツブッフェ with リラックマ」を開催する。

本イベントは、はちみつの森にリラックマたちが集まり20周年を記念したお祝いパーティーをメインテーマに開催。

ナイトスイーツブッフェ限定ではちみつの森のなかまたち(アオイコオオカミ・サクラノコリス・ミントノコトリ)も登場し、「リラックマにそっくり!プチシュークリーム」や「はちみつの森のおともだちとお祝い!カラフルマカロン」などかわいらしいスイーツを用意する。

また料理長特製オードブルプレート、ボルペッタとカラフルリボンパスタのトマトスープ煮香草風味、プレゼントボックスをイメージした特製デザートプレート(各一皿)をコース仕立てで楽しんだ後、好みのスイーツ・軽食各種を心ゆくまで堪能できるという。

さらに、20周年を祝うにふさわしいリラックマのイラストテーマ「にこにこHappy for you」を使用したイベント限定のオリジナルデニムトートバッグを用意している。

ナイトスイーツブッフェ with リラックマ

要予約 ※ウェブ予約限定

日時:5月19日・20日

※開催日が追加になる場合がある

受付:18時 食事:18時30分~20時30分(L.O. 20時)

場所:2階/オールデイダイニング 樹林

料金:大人1万円

小人(4歳~小学生)5000円 ※3歳以下無料

予約:ウェブサイトにて予約のこと

問合せ:(03)3344-0111(代表)【レストラン予約】



©2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行なわれている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。 またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。