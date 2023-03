GitHub、GPT-4で大幅パワーアップした「GitHub Copilot X」を発表

GitHubは3月22日(現地時間)、自然言語でAIと対話しながらプログラマーを支援するサービス「GitHub Copilot」に、OpenAIのGPT-4など最新技術を導入した「GitHub Copilot X」を発表した。

現在、機能のひとつ「GitHub Copilot chat」のプライベートベータのみウェイティングリストが設置されている。

GitHub Copilot is already helping developers code faster in their IDEs. But what’s next?



