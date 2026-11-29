クリスマスプレゼントでスマートフォンを欲しがる子供を抱えている親御さんは少なくないはず。新品のスマホ、特にiPhoneは子供へのプレゼントとして高価なことは否めないが、一定年齢以上であれば必要になるのも確かだろう。

そんな子供向けのスマホ本体の選び方はまた別の機会で紹介するとして、今回は毎月のコストにも直結する回線選びについて考えたい。

子供のスマホに大容量プランは必要なのか？

毎月の料金を考えると、まず考える必要があるのが、どの程度の通信量が必要なのかという点。自宅ではWi-Fiを使うのを前提として、外出先では連絡や地図、ちょっとした調べ物、メッセージのやり取りが中心なら月に3GB程度でも足りる可能性がある。ところが、通学中に動画を見たり、SNSで大量に写真や動画をアップロードしたりするとそうはいかない。

特に動画はデータ通信量が大きい。動画は見るなと言い聞かせたところで、「勉強法の動画やオンライン学習に必要」と言い出すのは目に見えている。動画視聴は画質やサービスによって異なるが、高画質だと1時間で1GB前後の通信量になることもある。

だからといって、最初から大容量プランや使い放題系のプランを契約する必要はない。実際の利用状況を見ながら調整するのがよいだろう。ここで注目したいのが、契約した通信量を使い切る前でも、速度を低速に切り替えられる格安SIMだ。

高速通信をオフにできる格安SIMを選ぶと

料金も通信料もうまく節約できる

格安SIMの中には専用アプリで高速通信をオフにして、速度が制限された状態に切り替えられるサービスがある。その状態では速度が遅い代わりに毎月割り当てられた通信量を消費しないのが一般的だ。

まずは人気格安SIMのmineo。アプリで高速通信と低速通信を切り替えられ、さらに低速の「節約モード」時の通信速度をオプションで変更できる。

このときの通信速度は、契約するコースやオプションによって内容が異なり、3GBコースならば月額1298円で「パケット放題1Mbps」が無料。月額385円を追加すると「パケット放題3Mbps」が使える。30GBなら月額2178円で「パケット放題3Mbps」が無料。3Mbpsであれば、スマホで動画を見ることも十分可能だ。

続いてIIJmioは、高速通信をオフにすると最大300kbpsの低速通信になる。この速度では動画を見るのは厳しいが、LINEで文字のやり取りをする程度なら使える。主力プランの「ギガプラン」の音声SIMは2GBなら月額850円、5GBでも月額950円と、1000円以下。mineoよりも全体的に安価になっている。

また、IIJmioの場合、同じIDで複数の回線を使っている場合、容量を合算してシェアして使う設定にできる。家族で毎月の通信量を柔軟に配分したい場合に便利だろう。

イオンモバイルもIIJmioに近い。1～10GBまで1GB刻みでプランが揃うなどバリエーションが多く、必要な通信量に合わせてプランを選ぶことができる。イオンモバイルでは節約モードをオンにすると最大200kbpsとなる。また、家族で通信量を分け合えるシェアプランも用意されている。親と子供で通信を共有したい家庭なら、個別に回線を契約するより管理しやすい。

なお、IIJmioとイオンモバイルは、低速通信での通信量が直近3日間で366MBを超えると速度制限される場合があるので、使いすぎには注意が必要だ。