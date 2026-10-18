格安データ通信SIMを買って格安に使い倒す！ 第318回
30GBでも2000円未満！ HISモバイルの格安SIM新プラン「自由自在3.0」の実力を試す
2026年10月18日 12時00分更新
9月17日に登場したHISモバイルの新プラン「自由自在3.0プラン」。従来の「自由自在2.0プラン」でも、月280円から使えるなど、その安さが注目だったが、新プランでは10GB／20GB／30GBと大容量が値下げされている。そこで実際に加入して、サービスを試した。
最近の値上げに真っ向から対抗
「スマホ代は2000円未満が当たり前！！」をアピール
HISモバイルは旅行会社のHISと日本通信のジョイントベンチャー。ドコモ回線を利用するMVNOで、日本通信のインフラを用いてサービスを提供している。
新登場の「自由自在3.0プラン」は「スマホ代は2000円未満が当たり前!!」というフレーズを掲げ、10GBが1299円、20GBが1699円、30GBが1999円と、税込でもすべて月額2000円未満というのが最大の売り。20GBと30GBのプランには、1回6分までの国内通話定額も含まれる。
今回、筆者が今回申し込んだのは20GBプラン。1回6分までの国内通話定額に加え、6分を超えた場合の通話料も30秒あたり9円と、大手キャリアの半額以下。予期せぬ長電話での金銭的ダメージが少ない。
ただし契約時に、初回契約事務手数料として3300円が必要。月額料金が安い分、この負担は大きく感じる。また、回線契約時には指定の中古スマートフォンが半額で買えるなどの特典も用意されているほか、価格.comの申し込みでは後日キャッシュバックもある。
物理SIMでも発送がスムーズなこともありがたい。サイト上では午前10時までの契約で当日出荷とあり、実際に筆者のケースでも翌日にはヤマト運輸が配達してくれた。
1年に1回だが、海外で使えるeSIMが貰える特典あり
旅行会社のHISが関わっているだけに、海外旅行とのつながりを生かしたサービスも用意されている。その1つが、海外向けの「HIS Travel eSIM」。HISモバイルの音声回線を1ヵ月以上利用している契約者は、海外130以上の国・地域で使える4GB・15日間のプランを、1回線につき年1回利用できる特典がある。
今や海外旅行にスマートフォンのデータ通信は欠かせないが、レンタルルーターや現地SIMを契約する必要がないのは便利だ。「ahamo」や「LINEMO」のように、そのまま海外で国際ローミングが使えるサービスと比べると一手間かかるが、回数制限はあるとしても無料なのはうれしい。ただし、1ヵ月以上の利用が必要となるので、HIS Travel eSIM目当てでHISモバイルに加入してもすぐには使えないので注意が必要だ。
もっとも旅行中も動画を多く見てしまえば4GBはすぐ超えてしまう。本格的に海外で使いたいなら、前述のahamoやLINEMOの方が断然有利だろう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第317回
スマホiPhone 18 Proも実質2万円台!? 最新iPhoneを割安に使うならキャリアの販売プログラムだが、注意点は要確認
-
第316回
スマホ家族旅行でのクルマの中のWi-Fi環境を考える 自動車メーカーの純正サービス以外にも選択肢あり！
-
第315回
スマホサブ回線に最適なのはpovoだけじゃない！ プラス月119円～で通信障害＆ギガ不足に備える
-
第314回
スマホお盆休暇や帰省で「ギガ」大量消失！ 今すぐ、安く、大量に通信量を確保するサバイバル術
-
第313回
スマホ未使用中古なら1万円台で買えるシャオミ「REDMI 15 5G」は、安くてもちゃんと使えるスマホ？ 実機で確認した
-
第312回
スマホ2～5万円の低予算で買えるスマホを総ざらい REDMI 15 5GからPixel 10aまで
-
第311回
スマホ活用法色々で便利なpovo2.0、あらためてその便利さや現在の状況を確認
-
第310回
スマホeSIMの積極活用に不可欠な「eSIM再発行」、手数料や手続きの手間はどうなっている？
-
第309回
スマホ最近の楽天モバイルはどう？ 2026年6月時点での「弱点」と「魅力」を整理する
-
第308回
スマホ携帯キャリアを次々乗り換える「ホッピング」は本当に得をするのか、問題はないのか考えた
- この連載の一覧へ