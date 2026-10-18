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格安データ通信SIMを買って格安に使い倒す！ 第318回

30GBでも2000円未満！ HISモバイルの格安SIM新プラン「自由自在3.0」の実力を試す

2026年10月18日 12時00分更新

文● 正田拓也　編集● ASCII

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　9月17日に登場したHISモバイルの新プラン「自由自在3.0プラン」。従来の「自由自在2.0プラン」でも、月280円から使えるなど、その安さが注目だったが、新プランでは10GB／20GB／30GBと大容量が値下げされている。そこで実際に加入して、サービスを試した。

HISモバイル

HISモバイルが既存プランをさらにバージョンアップさせた「自由自在3.0プラン」を開始

最近の値上げに真っ向から対抗
「スマホ代は2000円未満が当たり前！！」をアピール

　HISモバイルは旅行会社のHISと日本通信のジョイントベンチャー。ドコモ回線を利用するMVNOで、日本通信のインフラを用いてサービスを提供している。

　新登場の「自由自在3.0プラン」は「スマホ代は2000円未満が当たり前!!」というフレーズを掲げ、10GBが1299円、20GBが1699円、30GBが1999円と、税込でもすべて月額2000円未満というのが最大の売り。20GBと30GBのプランには、1回6分までの国内通話定額も含まれる。

HISモバイル

7GBで990円という最安クラスの料金は変わらず、大容量プランでの割安さが目立つようになった

　今回、筆者が今回申し込んだのは20GBプラン。1回6分までの国内通話定額に加え、6分を超えた場合の通話料も30秒あたり9円と、大手キャリアの半額以下。予期せぬ長電話での金銭的ダメージが少ない。

　ただし契約時に、初回契約事務手数料として3300円が必要。月額料金が安い分、この負担は大きく感じる。また、回線契約時には指定の中古スマートフォンが半額で買えるなどの特典も用意されているほか、価格.comの申し込みでは後日キャッシュバックもある。

　物理SIMでも発送がスムーズなこともありがたい。サイト上では午前10時までの契約で当日出荷とあり、実際に筆者のケースでも翌日にはヤマト運輸が配達してくれた。

HISモバイル

契約から翌日にはSIMが届いた

1年に1回だが、海外で使えるeSIMが貰える特典あり

　旅行会社のHISが関わっているだけに、海外旅行とのつながりを生かしたサービスも用意されている。その1つが、海外向けの「HIS Travel eSIM」。HISモバイルの音声回線を1ヵ月以上利用している契約者は、海外130以上の国・地域で使える4GB・15日間のプランを、1回線につき年1回利用できる特典がある。

　今や海外旅行にスマートフォンのデータ通信は欠かせないが、レンタルルーターや現地SIMを契約する必要がないのは便利だ。「ahamo」や「LINEMO」のように、そのまま海外で国際ローミングが使えるサービスと比べると一手間かかるが、回数制限はあるとしても無料なのはうれしい。ただし、1ヵ月以上の利用が必要となるので、HIS Travel eSIM目当てでHISモバイルに加入してもすぐには使えないので注意が必要だ。

　もっとも旅行中も動画を多く見てしまえば4GBはすぐ超えてしまう。本格的に海外で使いたいなら、前述のahamoやLINEMOの方が断然有利だろう。

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