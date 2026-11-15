昨今のスマートフォンの高騰で、コスパに優れた選択肢が少なくなっているのが現状だ。そんな中、記事執筆時点で、MNPでの乗り換えをともなう購入では1万円以下となり、現在必要十分なスペックを備えているのがOPPO「Reno11 A」だ。

しかし、発売から2年以上経っているこの機種を今から買って問題ないのだろうか。古くてもスペックの高いスマートフォンは買いなのかをいろいろ考えた。

最新スマートフォンでの進化は停滞気味

それなら旧機種にも注目してもいい

なぜ2年前のOPPO Reno11 Aに注目するかと言えば、この機種が最近「型落ちでも十分」と話題になったせい。そしてハイエンド機を除く、昨今のスマートフォンの進化の微妙さがある。しかも製品価格の値上がり傾向が続いており、エントリー機種であっても最新製品では少し前のミドルクラスの価格帯に入ってきているためだ。

スマートフォンのあらゆる処理を担うSoCを1つとっても、最新ではないSoCが使われていたり、新世代のSoCに見えてもわずかに動作クロックをアップさせただけだったり、実際には型番を変更しただけというケースがある。その結果、実際の処理能力という点では旧モデルからほとんど変わらなかったりする。

そして一番気になるのがメインメモリーの容量だ。

スマートフォンではメインメモリーが不足すると、バックグラウンドに回ったアプリが終了させられ、再び開いたときに最初から読み込み直す作業が入って、アプリの切り替えが遅く感じることになる。そしてOSやアプリは更新のたびに容量が大きくなるのが常だ。

一時期は低価格帯のスマートフォンでも8GBメモリーの機種が主流になっていたが、最近の低価格モデルでは4GBの製品が大半だ。この背景には、AIブームにともなうメモリー価格の上昇がある。そのしわ寄せはエントリークラスのスマートフォンにも及んでいる。

メインメモリーが8GBで9980円ならOPPO Reno11 Aは魅力的

そこで、安くて十分な性能を持つOPPO Reno11 Aが注目となる。一般市場からは在庫薄になりつつあるものの、人気格安SIMのIIJmioではMNPによる他社からの乗り換えとの同時購入なら9980円（記事執筆時点）で手に入る。

Reno11 Aは2024年6月発売なので最新モデルではない。それでもAndroid 16まで公開されていて、セキュリティアップデートも2026年10月版が配信中。少なくとも現時点ではまったく問題なく使える機種だ。

SoCはMediaTek Dimensity 7050を搭載しており、メインメモリーは8GBでストレージは128GB。アプリを大量にインストールするにはストレージが少々心配だが、microSDカードの追加に対応しており、写真や動画などをこちらに保存する方法も使える。

また、RAM拡張機能も備えており、ストレージの一部を仮想的なメモリーとして利用することで最大16GB相当まで拡張できる。ただし、これは実際のメインRAMが16GBになるという意味ではないので要注意だ。

ディスプレーは6.7型有機ELで解像度はフルHD+。最大120Hzのリフレッシュレートにも対応する。バッテリーは5000mAhで、最大67Wの急速充電が利用可能。カメラは約6400万画素のメインカメラに、800万画素の超広角カメラ、200万画素のマクロカメラを組み合わせた3眼構成。スピーカーは下部だけのモノラルだ。

FeliCaにも対応しており、防水防塵性能はIP65と本格防水ではないものの、水没以外は大丈夫そう。しかもOPPO機らしく物理SIMが2枚入れられ、eSIMにも対応している。これならサブ回線選びがしやすい。こうしたモデルが最新のエントリーモデルと同じ価格帯で並んでいたら、こっちを選びたくなるというものだ。