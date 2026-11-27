【特集】Amazon ブラックフライデー 2026 | ほしいが丸ごと お得に叶う 第2回
Amazonブラックフライデー、家族の理解が得られないのでこっそり買うが、結局バレて怒られるもの5選
2026年11月27日 15時30分更新
AIしかり、自動運転しかり、テクノロジーの進化と社会の合意形成は、必ずしも同じ速度で進むわけではない。自宅に3Dプリンターを置きたい。ロボットと暮し、フィジカルAIを先取りしたい──。そんな輝かしい未来を実現するにも、極めて厳格な審査機関の承認が必要となる。家族である。
「それ買って何するの……？」「スマホでよくない？」。正論だ。ぐうの音も出ない。しかし、合理性だけを追求していたら、人類は果たして月にまで行っただろうか。
Amazonブラックフライデーの先行セールが始まり、革新的なガジェットの数々がお買い得になっている。今回は、その中から5つを選び、家庭内稟議を通すための申請理由も考案した。可決されるかどうかは、各家庭の政治情勢による。
※価格は2026年11月27日の確認時点、税込。取り消し線はAmazonに表示された比較対象価格。価格や在庫、セールの適用条件は変更される場合がある。
Bambu Lab A1 mini 3Dプリンター
26,980円 参考価格：
39,800円（32％オフ）
家族の理解獲得難易度：★★★★☆ 物欲：★★★★★
一家に1台、工場がある時代だ。欲しいものを注文して待つのではなく、自宅で製造する。そんな未来への入場料が3万円を切っている。
Bambu Labの「A1 mini」は、180×180×180mmの造形サイズに対応する3Dプリンター。全自動キャリブレーションや流量補正を備え、別売りの「AMS lite」を追加すれば多色造形も楽しめる。
家族には「収納用品や日用品の部品を作れば節約になる」と説明したい。ただし、製造には材料もデータも必要だ。購入直後から関節が動くドラゴンばかり量産していると、事業計画の虚偽記載を疑われる。まずは家族から頼まれたケーブルホルダーを出力し、工場の社会的信用を獲得したい。
家庭内稟議の申請理由：日用品の自家製造による家計支出の削減
3DMakerpro Seal Lite 3Dスキャナー
43,140円 過去価格：
50,328円（14％オフ）
家族の理解獲得難易度：★★★★★ 物欲：★★★★★
3Dプリンターを買うと、今度は現実の物体をデータにしたくなる。物質のコピー＆ペースト。その甘美な響きだけで、次の設備投資が決まってしまうのだ。
「Seal Lite」は、青色構造化光で物体の形状を読み取るハンディ型3Dスキャナー。公称精度0.02mm、最小点間隔0.07mmで、WindowsとmacOSに対応する。置物や貝殻などの形状を取り込み、編集や3Dプリントに活用できる。
もちろん、かざせば何でも即座に複製できる魔法の道具ではない。スキャン後のデータ調整も楽しみのうちだ。問題は「節約になる」と説明した3Dプリンターに、本体以上の追加投資が発生すること。家庭内の監査が厳しくなる前に、使い道をひとつは実演しておきたい。
家庭内稟議の申請理由：既存の3Dプリンター設備の活用範囲拡大
Rokid Glasses AIスマートグラス
87,900円 参考価格：
109,890円（20％オフ）
家族の理解獲得難易度：★★★★★ 物欲：★★★★★
SF映画の登場人物がメガネ越しに情報を読む、あの未来が欲しい。スマホで同じことができるかどうかは、この際どうでもいい。視界に文字が浮かぶこと自体が重要なのだ。
「Rokid Glasses」は、約49gの本体にカメラやマイク、スピーカーを備えたAIスマートグラス。翻訳字幕や原稿の表示、AIとの対話、写真・動画撮影などに対応する。海外旅行の翻訳や、発表時のテレプロンプターといった使い道が考えられる。
しかし、本人の視界に広がる未来は家族には見えない。こちらが次世代インターフェースに感動している横で、家族の認識は「9万円近いメガネを買った人」だ。この感動の非対称性こそ、家庭内稟議の最大の難所である。
家庭内稟議の申請理由：外国語コミュニケーションとプレゼンテーションの支援
Loona AIペットロボット
99,900円 参考価格：
129,900円（23％オフ）
家族の理解獲得難易度：★★★★★ 物欲：★★★★★
「ロボットを買うなら掃除してくれるものにして」。合理的な意見だ。だが、我々が欲しいのは労働力ではない。ロボットと暮らす未来そのものなのだ。
「Loona」は、音声や顔、人の動きに反応するAIペットロボット。車輪で移動し、耳や顔のディスプレーで表情を見せる。会話やゲームに加え、アプリを使った見守りやプログラミング学習にも対応。バッテリーが減ると充電ステーションへ戻る機能も備える。
掃除も洗濯もしない。それどころか、家族がかわいがる対象が1台増える。人工知能とロボティクスの成果を総動員して、自宅に「構ってほしい存在」を迎える。技術の使い道として、これほどぜいたくなものがあるだろうか。
家庭内稟議の申請理由：家族で取り組むAI・ロボティクス学習
ロジクール G923 ハンドルコントローラー
38,800円 過去価格：
57,500円（33％オフ）
家族の理解獲得難易度：★★★★★ 物欲：★★★★★
車を持っているのに、なぜ家の中にも運転席が必要なのか。答えは簡単だ。公道ではサーキットのように走れないからである。
ロジクールの「G923」は、PS5・PS4・PC向けのハンドルコントローラー。アクセル、ブレーキ、クラッチの3ペダルを備え、対応ゲームでは「TRUEFORCE」によって細かな振動や操作反応をステアリングに伝える。掲載価格はAmazon限定のG923dで、保証期間は1年だ。
ハンドルとペダルを置けば、いつものゲームが一気に運転体験へ近づく。そのうち専用スタンド、レーシングシート、大型ディスプレーも欲しくなるだろう。「これだけで済むの？」と聞かれても、安易にうなずいてはいけない。これは壮大な設備投資計画の第一期工事なのだ。
家庭内稟議の申請理由：自宅で楽しむ運転シミュレーション環境の整備
手持ちのモノを手当たり次第にスキャンしてデータ化し、自宅で樹脂製のよくわからない何かをプリントし、AIメガネをかけて現実世界に情報をオーバーレイし、ロボットと家族のように親密に交流し、夜は美しい仮想空間をドライブする。ああなんと革新的な生活だろうか！
もちろん、家族にも思い描く未来がある。広いリビング、片づいた書斎、増えない家電、減らない預金残高……。どうやら我々とは、夢の要件が違っているようだ。
社会の合意形成には時間がかかるが、ブラックフライデーには期限がある。我々はやむなく承認を得ないまま技術の導入に踏み切り、後日、家庭内で厳しい追及を受けることになることだろう。諸君、技術革新には痛みが伴うものである。
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