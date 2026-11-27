【特集】Amazon ブラックフライデー 2026 | ほしいが丸ごと お得に叶う 第1回
Amazonブラックフライデー、絶対要らないのに見た瞬間欲しくなるやつ5選
2026年11月27日 11時40分更新
Amazonブラックフライデーの先行セールが始まった。効率、コスパ、本当に必要か──そんな無粋なことを考えるのはもうやめよう。欲しいから買う。使い道は届いてから考える。「買ってどうする」とささやく理性を黙らせ、無意味な散財に身を投じる。それこそが買い物の楽しみ、資本主義の悦楽なのである。
“おすすめ”のアルゴリズムに飼いならされた物欲を、いまこそ野に放つときだ。買わなくても人生に何の支障もないのに、見た瞬間から欲しくてたまらなくなるものを求めるのだ。生活の役には1ミリも立たないかもしれない。だが、「なんだこれは、欲しい」と目を輝かせる瞬間のために、我々は働いているのではないか。さあ、祭りの始まりだ。物欲の神に身を捧げたまえ。
※価格は2026年11月27日の確認時点、税込。取り消し線はAmazonに表示された比較対象価格。価格や在庫、セールの適用条件は変更される場合がある。
TECHING V8エンジン金属組み立て模型
80,820円 過去価格：
88,800円（9％オフ）
不要度：★★★★★ 物欲：★★★★★
自動車を買う予定はなくても、エンジンくらいは買ってみたい。そんな物欲に応えてくれるのが、TECHINGのV8エンジン組み立て模型だ。
金属部品など500点以上のパーツを組み上げる本格派。完成後は電動モーターでピストンやクランクシャフトが動き、その連動を観察できる。日本語の取扱説明書付きだ。
どこかへ連れていってくれるわけでも、愛車の馬力が上がるわけでもない。ただ、動くエンジンを眺めるためのエンジン。だが、書斎でピストンが上下する様子を見ているだけで、機械好きならご飯が3杯くらい食べられそうだ。
FerFluiX FX-000 磁性流体ビジュアライザー
7,919円 参考価格：
9,899円（20％オフ）
不要度：★★★★★ 物欲：★★★★★
ガラス容器の中でうごめく黒い物体。未知の生命体のようだが、正体は磁力に反応する「磁性流体」だ。
内蔵マイクで音を拾い、音楽のリズムに合わせて磁性流体が形を変える。白色LEDのバックライトを備え、幅9×奥行5×高さ14cmとデスクに置きやすいサイズ。充電式で、商品説明では約8時間使えるとされている。
スピーカーではないため、本体から音は出ない。音楽を聴く時間に「黒い液体の鑑賞」を追加する装置なのだ。デスクが怪しげな研究施設に変わり、しばらくは仕事どころではなくなりそうだ。
Divoom Times Gate
10,197円 参考価格：
15,280円（33％オフ）
不要度：★★★★☆ 物欲：★★★★★
置き時計を探していたはずが、宇宙船のコントロールパネルにたどり着いてしまった。
Divoomの「Times Gate」は、128×128ピクセルのカラー液晶を5つ搭載。専用アプリで時刻や天気、ピクセルアートなどを各画面に設定できる。電源につないで使う据え置き型で、オンライン情報の表示にはWi-Fi接続が必要だ。
時刻も天気もスマホで確認できるし、画面が5つ必要な理由もない。それでも、夜のデスクで液晶とRGBライトを光らせ、コーヒーを飲む。そんな光景を想像すると、急に必需品に思えてくるのだ。
レマコム 業務用ポップコーンマシーン RPM-E8
39,050円 過去価格：
54,120円（28％オフ）
不要度：★★★★★ 物欲：★★★★★
自宅に大画面テレビを導入しても、映画館の再現にはまだ足りないものがある。そう、業務用ポップコーンマシーンだ。
レマコムの「RPM-E8」は、製造能力227g／2分の業務用モデル。撹拌、加熱、保温・照明の機能を備える。単相100Vで使えるが、幅56×奥行42×高さ76cm、重さ24kg。「使わないときは戸棚へ」と気軽に言えるサイズではない。
ポップコーンを作るだけならフライパンで十分だ。それでも映画のたびにマシーンを稼働させ、専用カップに山盛りにしてソファーに座る。最高ではないか。あとはチケットのもぎり係さえいれば完璧だ。
Huanyu 卓上電動ろくろ
8,720円 過去価格：
10,900円（20％オフ）
不要度：★★★★★ 物欲：★★★★☆
気に入った器が見つからないなら、自分で作ればいい。そこで導入したいのが、Huanyuの卓上電動ろくろだ。
直径10cmの回転台と26点の工具を備え、回転速度や方向を調節できる。水や粘土を受け止める皿は取り外し可能。小さな器やミニチュア作りが楽しそうだ。ただし、一般的な陶土を陶器に仕上げるには別途、窯で焼く工程が必要となる。
100円ショップで買っていた小皿を、わざわざ土から作る。経済合理性とは対極だが、休日に音楽を聴きながら土をこねる生活には魅力がある。形がいびつでも「味がある」と言い張れるのもいいところだ。
エンジンを組み立て、黒い液体を眺め、ポップコーンを大量に作る。どれも生活には必要ない。だからいいのだ。必要なものだけで埋め尽くすには、人生は長すぎる。
要らないものを安く買っても節約にはならない？ 結構なことだ。我々は節約をしに来たのではない。物欲を成仏させに来たのだ。さあ、理性をカートの外に置き去りにして、資本主義の祝祭を楽しもうではないか。
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