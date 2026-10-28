AMDとインテルがPyTorchのx86最適化で協業、「oneDNN」に統合してエコシステムの分断解消へ

米AMDと米インテルは現地時間、x86 CPU向けPyTorchの最適化作業をオープンソースライブラリー「oneDNN」に統合することで協業すると発表した。両社のプロセッサーに最適化された共通のソフトウェアパスを開発者に提供し、AIエコシステムにおける分断（フラグメンテーション）の解消を目指す。

「ZenDNN」を「oneDNN」へ統合、x86のデフォルトアクセラレーションに指定

今回の取り組みは、両社などが参画する「x86 Ecosystem Advisory Group」の提言を受けたものだ。PyTorch環境におけるx86アクセラレーションのデフォルトオープンソースライブラリーとして「oneDNN」を採用することで合意した。

これにともない、AMDは自社のCPU向け最適化ライブラリーである「ZenDNN」の最適化成果をoneDNNへと統合する。さらに、oneDNNを管理する業界団体「Unified Acceleration Foundation（UXL）」にステアリングメンバーとして加盟し、オープンな共同開発を推進する体制を整えた。

これまで開発者は、AMD製CPUとインテル製CPUでそれぞれ個別の最適化パスを考慮する必要があった。今回の統合により、PyTorch開発者は単一のライブラリーを通じて両プロセッサーのハードウェア性能を引き出せるようになり、AIアプリケーションの構築、保守、デプロイが大幅に簡素化される。

次世代ISA「AI Compute Extensions（ACE）」のサポートも視野に

両社の協業は既存の最適化統合にとどまらない。AMDとインテルは、x86向け次世代命令セットアーキテクチャー「AI Compute Extensions（ACE）」の策定でも連携を進めている。

ACEは、ディープラーニングなどのAIワークロードにおける中核処理である「行列乗算」を大幅に高速化する命令セットだ。将来的には、oneDNNのアップデートを通じてPyTorchからACEの機能を利用できるようになる予定である。

インテルのデータセンター戦略プログラム担当VP兼GMであるジェフ・マクベイ（Jeff McVeigh）氏は、「開発者がx86 CPUから最高のパフォーマンスを引き出すために、別々のソフトウェアパスを意識する必要があってはならない」とコメント。

AMDのアーキテクチャ＆ストラテジー担当コーポレートVPのロバート・ホーマス（Robert Hormuth）氏も、業界が共通の基盤技術を中心に団結することで、x86プロセッサー全体での開発を容易にする意義を強調している。