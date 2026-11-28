ロッテは12月7日に「雪見だいふく ハートのラブベリー」を発売します。

今年はダブルベリー！ ハート型の雪見だいふく

アイスブランド「雪見だいふく」から、毎年人気のハート型シリーズの新作が登場します。

▲「雪見だいふく ハートのラブベリー」（226円）



ストロベリー味のアイスにラズベリーを加えた、甘ずっぱいダブルベリー味。ベリー果汁・果肉を10％使用しています。



アイスを包むおもちもピンク色で、かわいらしいハート型に仕上げています。内容量は45ml×2個です。

レアな「雪見だいすき」も登場！

また、昨年SNSなどで話題になった「雪見だいすき」のレアパッケージが今年も登場します。

通常は「雪見だいふく」と書かれている商品名が、「雪見だいすき」になっている特別なデザイン。お店で見つけられたらラッキーですね！

ハートの雪見だいふくは今年で8年目！

ハート型の雪見だいふくは2019年に初登場し、今年で8年目。すっかり冬のおなじみになりましたね。



かわいい見た目に胸キュン。大切な人と一緒に食べられたらいいな、えへっ。



・発売日：2026年12月7日

（※文中の価格はすべて税込）