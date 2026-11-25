たこ焼きチェーン「築地銀だこ」は12月2日～6日の5日間、「年末大感謝祭」を全国の店舗（一部店舗を除く）で開催します。
12月2日～4日は看板商品「ぜったいうまい‼たこ焼」を1舟500円で販売するほか、12月5日・6日は銀だこスタンプカードのスタンプが2倍になります。
12月2日～4日
人気のたこ焼が1舟500円、何舟買ってもワンコイン
12月2日～4日の3日間は「ぜったいうまい‼たこ焼」を500円で販売します。
創業以来人気No.1の「たこ焼（ソース）」1舟8個入りを、通常価格748円のところ、税込500円で購入できます。購入個数に制限はなく、店内飲食・持ち帰りのどちらも同じ価格です。
12月5日・6日は銀だこスタンプカードが2倍に
12月5日・6日は、銀だこスタンプカードのスタンプが通常の2倍になります。対象となるのは、銀だこアプリ内の「デジタルスタンプカード」のみです。
たこ焼は1舟6個入り以上の購入で対象となるほか、ソース焼きそば1皿、お好み焼1皿、たい焼3匹の購入でもスタンプ2倍が適用されます。
銀だこアプリのデジタルスタンプカードは、アプリをダウンロードし、たこ焼1舟（6個入り以上）を購入するごとにスタンプが1つ貯まる仕組みです。スタンプが貯まると、たこ焼1舟8個入りと交換できるアプリクーポンがもらえます。
築地銀だこ「年末大感謝祭」開催情報まとめ
開催期間：12月2日～6日
実施店舗：全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）
たこ焼500円販売
実施期間：12月2日～4日
対象商品：ぜったいうまい‼たこ焼（ソース、1舟8個入り）
価格：500円
※店内飲食・持ち帰りともに同価格
※購入個数の制限なし
※デリバリーは対象外
※ほかの割引との併用不可
デジタルスタンプ2倍
実施期間：12月5日・6日
内容：銀だこアプリ内のデジタルスタンプカードで、スタンプが通常の2倍に
対象商品：たこ焼1舟（6個入り以上）、ソース焼きそば1皿、お好み焼1皿、たい焼3匹
購入制限なし！ まとめ買いもアリ
銀だこのたこ焼が1舟500円、しかも購入個数に制限なしって、すごくないですか！
開催は平日の3日間なので、職場や学校でみんなの分をまとめ買いするのもよさそう。ちょっとしたたこ焼パーティーができちゃいますね！
・開始日：12月2日
・終了日：12月6日
※価格は税込み表記です。
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