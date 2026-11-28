2026年2月デビューのアイドルグループ「Sophia la Mode（ソフィアラモード）」で活躍中の南 みゆか（みなみ・みゆか）さんが、1stトレーディングカード「南みゆか ～Gravure Mode～」（発売元：WooHooカンパニー、価格：1BOX 6600円）の発売記念イベントを11月14日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

10月で21歳になった南さんだが、高校生のころは「現役JK最強ボディー」のキャッチコピーで一世を風靡。その後の人気はさらに向上し、掲載されたことがないグラビア誌を探すほうが難しいと言えるほどの快進撃。待望の1stトレカは、まだ20歳だったころ……7月に都内のスタジオで撮影された写真で構成されている。

――トレカを手にした気持ちから聞かせてください。

【南 みゆか】 自分がカードになるとは思っていなかったし、顔ではなく体のパーツだけが写ったものなど種類が多いのがすごいと思います。Sophia la Modeのメンバーにも1枚プレゼントしたいです（笑）。

――お気に入りは？

【南 みゆか】 金色ビキニのカードです。着たときに運気を感じたし、お守りとしてスマホに忍び込ませて持ち歩いてほしいくらいです。大人っぽいガーターランジェリーのカードも、フレッシュな南 みゆかのイメージを持たれている方には新鮮だし、セクシー度が増しているのでオススメです。

――トレカといえば特典カードもありますね。

【南 みゆか】 当ててほしいのは渾身のキスマークが入ったカードと、撮影で着た衣装が封入されたカードの2つ。特にキスは1日4本もリップを使って700回もしたのが思い出に。くちびるの感覚がなくなるほどがんばりました。

――Sophia la Modeの紹介も。

【南 みゆか】 メンバーは6人いますが、私を含めてアイドル経験者が多いので、パフォーマンスではどのグループにも負けていないと思います。10月末に池袋のharevutai（ハレブタイ）で1stワンマンライブができたので、もっと多くの動員ができる会場でみなさんを楽しませたいです。

憧れのアイドルは「iLiFE!」の心花りり（このか・りり）さん。「ライブ中のパフォーマンスやファンに向ける表情などを見習いたいです」と語った。11月28日に白金高輪SELENE b2で開催される対バンライブ「無銭乱舞」にも出演。南さん個人としては、11月29日にブックファースト新宿店にて、2027年版カレンダーの発売記念イベントも開催予定だ。