六本木にある「おばんざいBAR dimple」の女将（ママ）とグラドルを兼務する柚月美美（ゆずき・みみ）さんが、2nd DVD「好きになって」（発売元：竹書房、収録時間：139分、価格：4730円）の発売記念イベントを10月25日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
7月に沖縄で撮影された2nd DVDは、作品全体に一貫したテーマは設定されておらず、チャプターごとに多彩な衣装とポージングで魅せるというもの。フレッシュ感にあふれた前作と比べて、セクシーで大胆に攻めている点が特徴である。
――どんなシーンが楽しめますか？
【柚月美美】 いきなり寝起きにギリギリまで胸を見せたり、屋外で透けたレオタードを着たり、布面積の小さな眼帯ビキニで体の洗いっこをしたり。作品全体がエロ可愛い感じに仕上がっています。
――オススメは？
【柚月美美】 イメージDVD定番の洗車シーンです。以前から挑戦してみたかったし、今回の沖縄ロケでも一番の思い出になりました。あと、普段は裸眼ですがメガネをかけたシーンがあること。大胆なランジェリーと組み合わせて、ちょっと大人っぽい雰囲気が演出できたと思います。
――ファンからの評判は？
【柚月美美】 SNSに載せて「いいね」が多かったのは、オレンジ色のビキニのオフショットでした。洗車シーンからの展開で、車内でイチャイチャが始まるところで見せています。ジャケ写の黄色のビキニも、グラビア王道という感じで気に入っていただけました。
――さて、六本木のおばんざいBARのほうはいかがですか？
【柚月美美】 毎日がんばっています。看板がないから入りにくいかもしれませんが、会員制でもないし、里芋の煮物やどて煮など、冬っぽいメニューもたくさん用意しています。お金が貯まったら看板を作りたいです！
笑いを誘うコメントで締めくくったが、アクセスは最高に良いし、ファンなら一度は訪れてみたいお店と言えるだろう。今後の予定としては、11月29日に大阪の「チャンス撮影会」に参加するほか、12月16日に3rd DVD「ひそやかな二面性」をリリース予定だ。
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