飛行機を使った旅は、遠く離れた街や見知らぬ文化へと運んでくれる特別な体験です。一方で、身体に障がいがある人や高齢者、小さな子どもづれの家族など、環境の変化に不安を抱える人にとって、空港の手続きや機内という特殊な環境は、時に大きな心理的・物理的ハードルとなって立ちはだかります。

日本航空（JAL）は、12月3日から9日の「障害者週間」や「国際障害者デー」を前に、羽田空港においてアクセシビリティ推進に関するメディア向け説明会を開催。普段はあまり知られていない空の旅のサポートを紹介します。

●「誰もが旅を楽しめる」取り組み

JALにおけるアクセシビリティへの歩みは、1983年から1992年にかけての「国連国際障害者の10年」を契機に優しい旅の提供を目指す取り組みとしてスタートしたところから始まります。1994年には日本の航空会社として初めて専用デスク「プライオリティ・ゲストセンター」を開設しました。

その後、2020年4月には呼称をグローバルスタンダードに合わせて「お手伝いを希望されるお客さま（Special Assistance）」へと改称し、現在では「誰もが旅を通じて、より豊かな人生を楽しめる社会の実現」をという理念を掲げています。

この理念を具現化するため、JALグループでは「ハード」「ソフト」「ヒューマンホスピタリティ」「発信」という4本柱を軸に施策を推進しています。特筆すべきは、社員の半数以上が障がい当事者である特例子会社「JALサンライト」と深く連携していること。当事者社員の視点を研修教材の監修やサービス開発の構想段階から取り入れることで、単なる形式的な配慮にとどまらない、実用的な環境づくりを進めています。

●飛行機に乗る前から！ 不安を減らす事前準備

旅の準備段階である「旅まえ」においては、出発前の不安やストレスをいかに軽減できるかが極めて重要になります。JALでは1994年から、車いすの利用や預け、アレルギー、介助犬の同伴といったお手伝い希望内容をマイレージ会員情報に事前登録できる「スペシャルアシスタンス登録」を運用しており、搭乗のたびに同じ説明を繰り返す負担をなくす仕組みを整えています。現在では約1万2000人もの利用実績があり、スムーズな搭乗を支える土台となっています。

さらに、知的・発達障がいのある人やその家族が抱く「飛行機に乗るのが不安」という声に応えるため、福祉実験カンパニーのヘラルボニーと共同制作したスーツケース型のアートハンドブック「Beyond Guide（ビヨンドガイド）」を国内56空港で展開。搭乗手続きの流れをステップごとに解説するガイド「スカイちゃれんじ」とともに、視覚的にわかりやすく旅程を把握できる工夫が凝らされています。

●金属探知機に反応しない「木製車いす」の意外なメリット

こうした情報提供に加え、実際の空港や模擬施設を活用した「搭乗体験会」も2022年から継続的に開催しており、これまでに東京や大阪で計31回、延べ348人が参加。事前に保安検査やシートベルトの着用などを疑似体験しておくことで、当日の混乱を防ぎ、自分自身の苦手なポイントを把握できる機会となっています。

12月6日には羽田空港の第3旅客ターミナルを舞台に、出入国審査や税関、検疫手続きまで本物の空港施設で体験する日本初の国際線搭乗体験会も企画されるなど、利用者の「行ってみたい」という意欲を後押しする取り組みが広がっています。

実際の移動を伴う「旅なか」では、空港施設と航空機内の双方で細やかな配慮が施されています。羽田空港をはじめ国内24空港に設置されている「スペシャルアシスタンスカウンター」は、車いすに乗ったまま対面で手続きができるローカウンターや、周囲の雑音を気にせず案内を受けられる落ち着いた空間設計が特徴です。

空港内でひときわ目を引くのが、福祉機器メーカーと共同開発された完全非金属製の「木製車いす」。白樺の木と樹脂留め具で作られているため保安検査場の金属探知機に反応せず、利用者は座ったままスムーズにゲートを通過することができます。

従来のように金属探知機の反応によって接触検査を受けるストレスがなくなり、心理的な負担を軽減。さらに、この車いすは手すりを簡単に取り外すことができ、幅の狭い航空機内の通路を通って直接座席横まで乗り入れることが可能です。

●身体を支えるベルトやチャイルドシートも進化

機内においても、座位を保つことが難しい利用者の声に応えた設備改善が進んでいます。従来の一本式ベルトから刷新された「ベストタイプの上体固定用補助ベルト」は、胸部への過度な圧迫感を解消しながら体をしっかり支えられ、すでに170件の利用実績を重ねています。

また、通常のチャイルドシートでは窮屈で補助ベルトでは支えきれない学童期の子どもや小柄な人向けには、座位保持用チャイルドシート「キャロット3」が導入され、体格に合わせたきめ細かなサポートを提供しています。