なぜ、航空会社の顔ともいえるロゴを描かずに運航することになったのでしょうか。

10月29日、成田国際空港の滑走路に一機の旅客機が着陸し、誰もが思わず目を見張ることとなりました。通常であれば機体側面に大きく描かれているはずの航空会社ロゴやシンボルマークが、そこには一切見当たりません。翼の先端などに僅かなアクセントを残すのみで、胴体から垂直尾翼に至るまで、ほぼ完全な「真っ白」の状態で姿を現したのです。

●ロゴもマークもなし！ 真っ白な飛行機の正体は？

この異様な存在感を放つホワイト機の正体は、ジェットスター・ジャパンが新たに導入したエアバス A321LR型機です。ドイツ・ハンブルクを出発し、ウズベキスタンのタシュケント、日本の福岡空港を経由して成田へ到着した同社4機目のA321LRとなります。一見すると塗装前のようにも思えるこの「謎の真っ白な飛行機」ですが、実は同社が進めるブランド移行プロジェクトの象徴であり、機内には旅の快適性を大きく引き上げる最新設備が詰め込まれていました。

ジェットスター・ジャパンが今回投入したホワイト機は、2027年7月に予定されている同社の新ブランドへの移行準備の一環として用意された特別な機体。航空機の仕様やデザインは通常、納入の約1年半前に確定されます。本機も2025年5月の段階ではジェットスター・ジャパン従来のシルバーとオレンジを基調とした塗装で発注されていました。

しかし、2026年2月に同社の会社移行方針が決定されます。将来的な新ブランドへの変更が見込まれる中、従来塗装で納入した後に塗料を削り落として塗り直す手間を避け、新デザイン決定後に最小限の工程で塗り替えられるよう、エアバス側と調整を重ねて実現したのがこの「全面白塗装」でした。

●真っ白な塗装には、意外なメリットも！

この「白」の選択は、見た目のインパクトやブランド移行の効率性だけでなく、日々の航空整備や運航現場においても実用的なメリットをもたらします。機体表面のオイル漏れや汚れを早期に発見しやすくなるほか、太陽光を効果的に反射するため夏場の駐機中における機内温度の上昇を抑えられます。さらに、従来のメタリック塗装に比べて日常的な部分補修（タッチアップ）の際に色の剥離が目立ちにくいという点も、高い運用効率を支える大きな強みです。

このホワイト機は11月6日、成田発新千歳行きのGK105便として無事に商用運航を開始。10月31日に到着した同型機とともに、新デザインが決定・施工されるまでの「今しか乗れない期間限定の特別仕様」として、国内線および国際線の高需要路線で活躍しています。