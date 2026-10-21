©nagano / chiikawa committee

ちいかわ、ハチワレ、うさぎたちと大空の旅へ！ ANAと「ちいかわ」がコラボした特別デザイン機「ちいかわジェット」が10月19日、国内線で運航を開始しました。

機体にはちいかわ達が描かれ、機内も限定デザインのヘッドレストカバーや紙コップが。空港の搭乗口で目にした瞬間から旅気分を盛り上げてくれる本機について、機体の見どころや機内での体験など、お楽しみポイントをレポートします。

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●ちいかわたちが空へ！ 機体の両面にキャラクターが躍る

今回登場した「ちいかわジェット」は、ボーイング 767-300（機番：JA609A）を使用しています。

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外観最大の見どころは、機体両面に大きく描かれたちいかわ、ハチワレ、うさぎをはじめとする8キャラクターと、日本の豊かな四季のモチーフです。四葉のクローバーがどこかにあるので、探す楽しみもありますね。展望デッキや搭乗橋からもデザインがよく見えるよう、キャラクターが機体上部までしっかり描かれているのがうれしいポイント。

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