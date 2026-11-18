日本の旅行業界でもすっかり定番のセール期となった11月下旬の「ブラックフライデー」。航空券の大幅値引きや新幹線付き宿泊パック、予約サイトのポイント高還元など、年末年始や来年の旅行計画を立て始めている人の旅費を賢く抑えるチャンスがそろっています。今回は各社から出そろった2026年の注目セール情報と、スマートに予約を勝ち取るためのポイントを整理して紹介します。

●飛行機 国内線3696円から！ ジェットスターは国際線も対象

JALやANAでも国内航空券のタイムセールが開催されていますが、この記事ではお得なLCCに加え、新幹線とホテルのセットプラン、海外ツアー、宿泊予約サイトなど、航空券以外にも広がる旅行ブラックフライデーの目玉を紹介します。

まず注目したいのが、国内線片道3696円からというジェットスター・ジャパンのセールです。11月20日正午から始まるブラックフライデーでは、国内線だけでなく、台湾などのアジア路線やオーストラリア路線も対象になります。

ジェットスター・ジャパンは、11月20日正午から26日夕方にかけて、日本発着の全路線（国内18路線、アジア8路線、豪州5路線）を対象にしたセールを実施します。ブラックフライデーにちなんだ「96（クロ）」運賃が設定されており、国内線が片道3696円から、アジア路線が片道7696円から、オーストラリア路線が片道2万4696円からと手頃な価格帯が並びます。12月6日に新規就航する沖縄（那覇）＝台湾（高雄）線も対象に含まれているため、国内外問わず気軽な近場旅行の足として重宝しそうです。



ANAとJALの大手2社に関しては、ユウキロックさんの連載「JALもANAも航空券が安い！ 年明けの国内線が1万円前後に」を参照ください。

●JR新幹線＋ホテルも安い！ JR各社のブラックフライデー

鉄道での移動を考えているなら、JR各社のプランが見逃せません。東海道・山陽新幹線エリアでは、JR東海ツアーズが11月30日まで「BLACK FRIDAY SALE」を開催中です。新幹線とホテルがセットになった「EX旅パック」が特別価格になるほか、今回は2連泊以上の宿泊でさらに割引率が上がる「連泊割」が新登場。EX旅パックは乗車直前まで手数料無料で何度でも列車の時間を変更できる利便性があり、柔軟にスケジュールを組みたい旅に適しています。

東日本エリアでは、JR東日本びゅうツーリズム＆セールスが段階的なキャンペーンを展開しています。「日本の旅、鉄道の旅」の厳選ツアーにおいて、全車両グリーン席の観光特急「サフィール踊り子」で行く伊豆の旅や、函館、京都、蔵王温泉などを巡るプランが1人あたり最大5000円引きとなります。さらに約80施設を対象とした「JR東日本びゅうダイナミックレールパック」のセールも順次実施されます。

このほか、東武トップツアーズでも11月30日までセールを行っており、JRセットプランや特急スペーシアXを利用するプランで使える最大6000円引きクーポンを配布しているほか、台湾やハワイのツアーも用意されています。

●旅行ツアーのセールが続々！ 韓国旅行1万9800円から

宿泊やパッケージツアーの予約では、国内外のオンライン旅行予約サイト（OTA）によるセールが目白押し。「Trip.com（トリップドットコム）」は、11月16日からブラックフライデーセールを開始しています。国内外のホテルや航空券を対象とした限定割引クーポンの配布に加え、日替わりや時間限定で登場する人気ホテルのフラッシュセール、さらには海外旅行向けのeSIMや観光施設の入場チケットなど、旅のパーツをお得に揃えられる企画が並んでいます。アプリ限定の先行枠や独自ポイントの還元アップも用意されているため、スマートフォンからの予約を狙いましょう。

海外旅行予約アプリの「NEWT（ニュート）」は、11月14日から28日までの期間中、6回に分けて目玉企画を投入しています。ソウル3日間1万9800円から、台湾4日間2万9800円からといった先着ツアーをはじめ、出発14日前まで行き先が明かされないミステリーツアー、お正月を南極で過ごせる2222万220円のツアー（約200万円引き！）、さらには最大50％オフクーポンの配布など多彩なラインナップです。日によって海外ホテルや国内ホテルのクーポンが順次公開されるため、こまめなチェックが有効です。

続いて、オトクなホテル情報です。