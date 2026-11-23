新橋駅近くの「個室大衆酒場 新橋や 駅前本店」は、ランチメニューを全面リニューアルすることを記念して、11月23日～25日の3日間は「豚カツ定食」を通常の半額となる690円で提供します。

豚カツ定食が3日間限定で半額690円！

今回、ランチメニューのリニューアルを記念して、通常1380円の「豚カツ定食」を半額の690円で提供します。提供時間は11～15時で、10種類以上の日替わり無料ビュッフェも付いています。

▲豚カツ定食 通常1380円→特別価格690円

実施期間：11月23日～25日

黒毛和牛麻婆豆腐も食べ放題！ 豪華な無料ビュッフェ付き

同店は11月23日より、ランチメニューを全面リニューアルします。新しいランチメニューは980円から。

定食を1品注文するだけで、黒毛和牛麻婆豆腐や特製カレー、エビマヨネーズなど10種類以上の日替わりビュッフェを追加料金なしで利用できます。

ビュッフェには唐揚げ、春巻き、サラダ、ザーサイ、杏仁豆腐、ライス、味噌汁なども登場。料理は食べ放題で、コーヒーやお茶も飲み放題です。

ビュッフェはセルフサービス形式で、毎日11時～15時に提供します。

■店舗情報

店舗名：個室大衆酒場 新橋や 駅前本店

所在地：東京都港区新橋1丁目5−6 銀座第3誠和ビル 5階

新橋でランチするならチェック！

豚カツ定食が半額690円で、しかもビュッフェ付きとはめちゃお得感ありますね！



新橋で働いている人や、近くに行く予定がある人はチェックしてみては。3日間限定なのでお見逃しなく！

豚カツ定食特別価格

・開始日：2026年11月23日

・終了日：2026年11月25日

※価格は税込み表記です。