ASUS JAPANは11月27日より、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」から、VALORANT世界王者のDemon1選手と共同開発した超軽量ワイヤレスゲーミングマウス「ROG Harpe II Ace Mini」と、シグネチャーモデル「ROG Harpe II Ace Mini Demon1 Edition」の予約受付をASUS Store、全国の家電量販店、ECサイトで順次開始する。発売日は12月4日で、価格は3モデルとも25,020円となる。

「ROG Harpe II Ace Mini」は、スポーツ科学に基づく設計とプロ選手のフィードバックを取り入れた競技向けマウスだ。約47gの軽量ボディに、最大8000Hzのワイヤレスポーリングレートに対応する「ROG SpeedNova 8K Gen II」無線技術と、最大65,000dpiの「ROG AimPoint Pro 65K」光学センサーを搭載するという。

形状はコンパクトなセミシンメトリカル設計で、つかみ持ちやつまみ持ちでも指先を動かしやすい構造だ。さらに、耐久1億回のROG光学式マイクロスイッチや、左右クリックのばらつきを抑える個体検査を採用し、FPSタイトルで求められる素早いフリックや繊細なエイム操作を支えるという。

加えて、競技環境向けにポーリングレートやセンサー応答性、無線送信出力などを調整できる「Zone Mode」や、ブラウザから主要設定を変更できる「ROG Gear Link」を備える。持ち運び用の専用キャリーケースも付属し、カラーはブラック、ムーンライトホワイト、Demon1 Editionが予約対象となる。なお、アクアブルーとラバレッドは発売日未定だ。