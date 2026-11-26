ASUS JAPANは、フルモジュラー電源ユニット「TUF Gaming Gold EVO」シリーズの新製品として、「TUF Gaming 850W Gold EVO White Edition」を発表した。発売日は11月27日で、価格は26,800円。ATX 3.1とPCIe 5.1に対応し、80 PLUS Gold認証を取得した850Wモデルだ。

この製品は、ホワイトを基調とした本体と付属モジュラーケーブルを採用し、統一感のあるPCビルドを作りやすい点が特徴だ。柔軟性の高いエッチングケーブルにより配線の取り回しがしやすく、見た目の美しさと組みやすさを両立する。

内部にはミリタリーグレードのコンデンサとデュアルボールベアリングファンを搭載し、長期使用を見据えた耐久性を確保する。さらに基板保護コーティングを施し、湿気や埃、温度変化の影響を抑える設計だ。80 PLUS Gold認証による高効率動作に加え、8年保証が付帯するため、ゲーミング用途や高負荷環境でも安心感が高い。

最新規格のATX 3.1とPCIe 5.1に完全対応しており、次世代GPUを含む構成でも安定した電力供給を狙える。850Wという容量は、ミドルからハイエンドのゲーミングPCを視野に入れた構成に適しており、白系パーツで統一した自作PCを組みたいユーザーに向く。