ASUS JAPANは、フルモジュラー電源ユニット「TUF Gaming Gold EVO」シリーズの新製品として、「TUF Gaming 850W Gold EVO White Edition」を発表した。発売日は11月27日で、価格は26,800円。ATX 3.1とPCIe 5.1に対応し、80 PLUS Gold認証を取得した850Wモデルだ。
この製品は、ホワイトを基調とした本体と付属モジュラーケーブルを採用し、統一感のあるPCビルドを作りやすい点が特徴だ。柔軟性の高いエッチングケーブルにより配線の取り回しがしやすく、見た目の美しさと組みやすさを両立する。
内部にはミリタリーグレードのコンデンサとデュアルボールベアリングファンを搭載し、長期使用を見据えた耐久性を確保する。さらに基板保護コーティングを施し、湿気や埃、温度変化の影響を抑える設計だ。80 PLUS Gold認証による高効率動作に加え、8年保証が付帯するため、ゲーミング用途や高負荷環境でも安心感が高い。
最新規格のATX 3.1とPCIe 5.1に完全対応しており、次世代GPUを含む構成でも安定した電力供給を狙える。850Wという容量は、ミドルからハイエンドのゲーミングPCを視野に入れた構成に適しており、白系パーツで統一した自作PCを組みたいユーザーに向く。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります