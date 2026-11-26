ASUS JAPANは11月26日、AIの利用目的や用途に応じたコンピューティング環境を提案する「ASUS Agent Computer」の取り組み拡充を発表した。ローカルAI、クラウドAI、ハイブリッドAIを用途に応じて選べる点が特徴で、個人のAI活用から法人の導入運用までを幅広く支援する内容だ。

「ASUS Agent Computer」は、AIの利用目的や必要な処理性能に合わせて最適なPC構成を選ぶ発想を提案する取り組みだ。生成AIの文章・画像生成、パーソナルAIアシスタント、プログラミング、コンテンツ制作、AIエージェントによる業務自動化など、用途ごとに異なるGPU性能やVRAM、システムメモリの要件に対応しやすい。ASUSは、性能、データプライバシー、運用コストのバランスを考えながら、ユーザー自身がAI実行環境を選択できる点を打ち出す。

対応ハードウェアも幅広い。PRIME、TUF Gaming、Republic of Gamers（ROG）、ProArtなどのマザーボードに加え、NVIDIA GeForce RTX、AMD Radeon、Intel Arc ProなどのGPUを活用した自作PC、ノートPC、ミニPC、デスクトップPC、ワークステーション、法人向けスーパーコンピューターまでそろえる。特設サイトでは、AIの利用目的や希望する実行環境に応じた推奨ハードウェアを案内する。

ソフトウェア面でも、ローカルAIやAIエージェントを使いやすくする施策を進める。一般消費者向けデバイスでAgentic AIの活用を支える「ASUS Zenni Claw」、最適化された大規模言語モデルの導入を支援する「ASUS Multi-LM Tuner」、ASUSモニターとAIエージェントのワークフローをつなぐ「ASUS DisplayWidget Center」などを展開する。



さらに法人向けには、試験導入から本格運用へ移る際に重要となるTCOやTCOPの最適化も視野に入れ、長期的なAI活用に向けた基盤づくりを後押しする。