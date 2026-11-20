ASUS JAPANは、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」の「ROG Ace Collection」から、24.5インチのOLEDゲーミングモニター「ROG Swift OLED PG259QWS Ace」と「ROG Strix OLED XG259QWPG Ace」を発売する。
予約受付は11月20日から全国の家電量販店およびECサイトで順次始まり、発売日は11月27日。競技シーンを意識した設計で、前者は最大720Hz、後者は最大540Hzのリフレッシュレートに対応し、応答速度0.02ms（GTG）を実現するため、FPSなどの高速な映像表示に強みを持つ製品だ。
両製品は、eスポーツで標準的な24.5インチ・フルHD（1,920×1,080）を採用し、Tandem WOLEDパネルを組み合わせた点が特徴だ。自発光するOLEDパネルにより、深い黒、鮮やかな色彩、高いコントラストを両立し、暗い場面の敵影や細部を見分けやすくする。さらに、ELMB（Extreme Low Motion Blur）や、暗所での視認性を高める各種調整機能も備え、競技プレイヤーの視認性を支える設計という。
上位モデルのROG Swift OLED PG259QWS Aceは、最大720Hzのリフレッシュレートに加え、最大80Gbps帯域に対応するDisplayPort 2.1（UHBR20）を搭載する。加えて、画面の傾きや高さ、プレイヤーとモニターの距離を表示するポジションセンサーを備え、大会会場でも練習時と同じセッティングを再現しやすい。
ROG Strix OLED XG259QWPG Aceは、同じTandem WOLEDパネルを採用しながら最大540Hzに対応し、より導入しやすい選択肢として位置づけられる。
予約購入は全国の家電量販店およびECサイトから可能だ。さらに、ROG Strix OLED XG259QWPG Aceは11月28日、11月29日に東京ドームで開催される「配信者ハイパーゲーム大会 FINAL」に協賛し、大会用モニターとして採用される。焼き付き対策としては、離席を検知して画面を黒表示に切り替えるNeo近接センサーを備えたASUS OLED Care Proも搭載し、長時間運用を見据えた安心感も打ち出す製品だ。
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