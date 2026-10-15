ASUS、生成AIをローカル処理する「UGen300」発表　最大40TOPSのエッジAIアクセラレーター

ASUS JAPANは、従来型のビジョンAIと生成AIの両方に対応するエッジAIアクセラレーター「ASUS UGen300」シリーズ3モデルと、コスト重視の「ASUS UGen200」1モデルを発表した。販売開始日は10月16日で、ラインアップは「S-UGEN300-8GLD4-TC」「UGEN300-8GLD4-M2」「UGEN300-2GLD4X-M2」「UGen200-640KSR-M2」だ。



価格はS-UGEN300-8GLD4-TCが49,800円、UGEN300-8GLD4-M2が45,980円、UGEN300-2GLD4X-M2が29,980円、UGen200-640KSR-M2が24,980円。USB接続モデルとM.2接続モデルをそろえ、既存PCから組み込み機器まで幅広い導入を想定した製品群だ。

フラグシップのUGen300シリーズには、Hailo-10Hチップセットを搭載する。標準消費電力はわずか2.5Wで、最大40TOPS（INT4）の推論性能を発揮する点が特徴だ。専用のLPDDR4/4Xメモリを組み合わせることで、LLM、VLM、Whisperによる音声認識などの生成AIワークロードをローカル環境で処理できる。クラウド依存を抑えたい用途や、低遅延が求められる現場で活用しやすいという。

形状の選択肢も明確だ。UGen300 USB AI AcceleratorはUSB 3.2 Gen 2 Type-C接続のプラグ＆プレイ設計で、ノートPCや小型PCに挿すだけでAI機能を拡張できる。UGen300 M2 AI ModuleとUGen200 M2は、M.2 2280スロット対応の内蔵型で、ケーブルレスの省スペース実装に向く。UGen200はHailo-8L搭載で最大13TOPS（INT8）に対応し、物体検知や画像分類、人物追跡などの従来型ビジョンAIを低コストで導入したい場面に合うという。

対応環境も広い。Windows、Linux、Android（B2B向け）に加え、x86とARMの両アーキテクチャをサポートする。さらに、UGen UtilityやGitHub経由で150種類以上の事前学習済みモデルやサンプルコードが提供されるため、購入後すぐにPoCや開発検証へ進みやすい。画像認識から生成AIまで、エッジ側で完結するAI基盤を整えたい企業にとって注目度の高い新製品群だ。