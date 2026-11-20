ASUS JAPANは11月20日、人気アクションゲーム『Phantom Blade Zero』の世界観をまとった限定コラボレーション製品として、ゲーミングキーボード「ROG Strix Morph 96 Wireless Phantom Blade Zero Edition」、ゲーミングマウス「ROG Harpe II Ace Phantom Blade Zero Edition Gaming Mouse」、ゲーミングヘッドセット「ROG Delta II Phantom Blade Zero Edition Gaming Headset」の3製品を発表した。



予約受付は11月20日から開始し、販売は11月27日から順次行うという。価格はROG Strix Morph 96 Wireless Phantom Blade Zero Editionが30,420円、ROG Harpe II Ace Phantom Blade Zero Edition Gaming Mouseが27,720円、ROG Delta II Phantom Blade Zero Edition Gaming Headsetが47,520円。

キーボードのROG Strix Morph 96 Wireless Phantom Blade Zero Editionは、96%レイアウトを採用したワイヤレス対応モデル。テンキーを備えながらも省スペース性を確保し、多機能ボタンとマルチホイールで音量調整やメディア操作を直感的に扱える構成だ。ROG NX V2 Snowスイッチと多層吸音構造により、滑らかな打鍵感と落ち着いた打鍵音を両立するという。

ROG Harpe II Ace Phantom Blade Zero Edition Gaming Mouseは、49gの軽量設計とROG AimPoint Pro光学センサーを組み合わせた高性能マウス。最大42000DPI、最大8,000Hzポーリングレートに対応し、素早いフリック操作や精密なエイムを求めるプレイヤー向けの仕様だ。ROG オプティカルマイクロスイッチを採用し、応答速度と耐久性の両立を図っている。

ROG Delta II Phantom Blade Zero Edition Gaming Headsetは、DualFlow Audioとトライモード接続が特徴のヘッドセット。2.4GHzワイヤレス、Bluetooth、有線3.5mmに対応し、ゲーム音とスマートフォンの音声を同時に扱えるため、プレイ中の通話や通知確認にも向く。50mmチタンメッキ振動板ドライバーと最大約110時間のバッテリー駆動も備え、長時間の利用に配慮した設計だ。いずれの製品も『Phantom Blade Zero』の黒と赤を基調とした退廃的なアートワークを反映し、コラボ限定の特別感を強く打ち出している。