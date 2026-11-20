ASUS JAPANは11月20日から12月18日まで、ASUS/ROG製の対象製品を購入して応募したユーザーに、日本ファルコムが手がけるストーリーRPG『空の軌跡 the 2nd』のSteamゲームコードを進呈するキャンペーンを開始する。対象はヘッドセット、キーボード、マウスなどのゲーミングギアをはじめ、モニター、マザーボード、ビデオカード、電源、PCケース、ルーター、ミニPCなど幅広く、購入後はキャンペーンサイトから応募する方式だ。



応募期間は11月20日10時から2027年1月8日23時59分までとなる。

今回の企画の特徴は、ゲームプレイに欠かせない周辺機器からPC本体周辺の主要パーツまでを横断的に対象にしている点だ。ASUS/ROGの製品群は、ゲーム用途で重要な応答速度、描画性能、通信安定性を支えるラインアップとして知られており、対象購入で人気タイトルのSteamコードが受け取れる仕組みは、買い替えや増設を検討するゲーマーにとって魅力が大きい。

対象製品の詳細はキャンペーンサイトで確認できる。応募には対象製品の購入が前提で、購入期間中に対象商品をそろえたうえで、専用サイトから手続きする流れだ。なお、対象製品の具体的な型番や応募条件の細部は、購入前に必ず公式案内を確認する必要がある。