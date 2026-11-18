ハムスターは11月18日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows ※XBOX Play Anywhere対応）向けに『アーケードアーカイブス2 セクターゾーン 』を配信すると発表。配信日は2026年11月19日、価格は1100円だ。

現在配信中のNintendo SwitchまたはPlayStation 4向けの『アーケードアーカイブス セクターゾーン 』を購入済みの場合は、それぞれ同じアカウントを利用することで、Nintendo Switch 2またはPlayStation 5向けの『アーケードアーカイブス2 セクターゾーン 』を330円で購入できる所有者割引を利用可能。

『セクターゾーン』は、1984年にニチブツから発売されたシューティングゲーム。宇宙都市を舞台に自機のバイク「ギルギット」を操り、敵の攻撃を退けながらペトラ人たちを救出することがゲームの目的だ。

敵のバイクは体当たりで押し出して壁や地形にぶつけることでも倒すことができる。ビームと併用して戦おう。

『アーケードアーカイブス2 セクターゾーン 』では、新しくなったユーザーインタフェースをはじめ、詳細なボタン配置の変更や連射設定、「オリジナルモード」において利用できる複数のセーブデータを作成する機能や、直前の操作をやりなおすことができる「巻き戻し」機能など、当時のタイトルをあらためて遊ぶのに便利な機能が充実。

また、オンラインランキングで世界中のプレイヤーとスコアを競いあうことができる「ハイスコアモード」「タイムアタックモード」「キャラバンモード」を実装している。

「アーケードアーカイブス」公式グッズ販売中！

Amazonが提供するオンデマンド・プリントサービス「Amazon Merch on Demand」（アマゾン マーチ オン デマンド）にて、「アーケードアーカイブス」シリーズのTシャツをはじめ、長袖Tシャツ、トレーナー、スマホケースなどを販売中。お気に入りの商品を見つけて、日常から特別なイベントまで、さまざまなシーンで楽しもう。

▼アーケードアーカイブス公式グッズ情報

https://www.arcadearchives.com/topics/category/goods/

公式番組『アーケードアーカイバー』毎週生配信中！

「アーケードアーカイブス」配信日の夜19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeにて生配信している。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、コンテンツ盛りだくさんの生番組となっているので、ぜひともチェックしよう。

▼YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

●第632回 アーケードアーカイバー

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス2 セクターゾーン

ジャンル：シューティングゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows ※XBOX Play Anywhere対応）

配信日：2026年11月19日

プレイ人数：1～2人

価格：1100円

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス セクターゾーン』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 セクターゾーン』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

©HAMSTER Corporation

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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