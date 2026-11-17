ポケモンは11月16日より、スマートフォン向けアプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」にて「なんでもペロリ！ごちそうウィーク vol.1」キャンペーンを開催。

今回のイベントでは、新ポケモンの「モンメン」「エルフーン」（フェアリー）が登場。新食材「ひとくちナッツ」と、それを使った料理レシピが3種追加されたことで、ユーザーの間で盛り上がりを見せている。

新ポケモンのモンメン／エルフーンは期待通り食材得意の「ひとくちナッツ」を多く持ってくる子だったので、こぞってゲットしようと機運が高まっている状況だ。必要フレンドPも5ゲージでサブレに優しいのは嬉しいポイント。

ユーザーからは「ひとくちナッツAAAの厳選せねば…！」「これは偉い子」「ごめん、一匹目で終了や！」「初日14モンメンはやりすぎ」「画面一面のモンメン」「世界最速の色違い来て神すぎる」「えーモンメン可愛かったです。現場からは以上です」など、初日の睡眠リサーチでさまざまな声が寄せられていた。

※補足：AAAとは、持って来る食材がすべて第一食材であることを示す。モンメンの場合A：ナッツ、B：アボカド、C：トマトとなる

食材とくいのポケモンを入れておけば、モンメン以外の子でも新食材を持ってくる可能性がある現在のキャンペーン。そのおかげでモンメンの厳選をゆっくりできると好評だ。一週間続くモンメン祭りを、ぜひ楽しもう。

【ゲーム情報】

タイトル：Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）

ジャンル：睡眠ゲーム

配信：ポケモン

開発：SELECT BUTTON

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2023年7月20日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

プレイ人数：1人

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Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

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