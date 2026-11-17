SUNEAST（旭東エレクトロニクス）は、フラッグシップ「ULTIMATE PRO」シリーズから「ULTIMATE PRO SDXC UHS-II V90 Card BLACK Series」を11月17日に発売する。価格は128GBが29,800円、256GBが47,800円、512GBが87,800円で、販売チャネルはオンラインストアだ。8Kや4K動画撮影、高解像度の連写、撮影後のデータ転送までを見据えたプロ向けSDXCメモリーカードとして投入する。

この新製品は、UHS-II対応機器との組み合わせで最大読込速度280MB/s、最大書込速度は128GBが170MB/s、256GBと512GBが270MB/sに達するという。スピードクラスはUHSスピードクラス3とビデオスピードクラス90に対応し、最低90MB/sの持続書込性能が求められる高ビットレート動画の記録を支える設計だ。UHS-II非対応の機器でもUHS-IのSDR104モードで使え、読込95MB/s、書込90MB/sで動作するため、機材をまたいだ運用にも配慮されている。

容量は128GB、256GB、512GBの3種類で、型番はそれぞれSE-FS2128V29G1F、SE-FS2256V29G1F、SE-FS2512V29G1Fだ。カードのラベル下部には記入欄も備え、撮影日や案件名、カメラ番号を書き込んで複数枚を管理しやすくしている。フラッシュメモリーにはTLC NANDを採用し、動作保証温度は-25～85℃、保存温度は-40～85℃、保証期間は5年間だ。