アスクは、MSI社製のAIデスクトップスーパーコンピューター「MSI EdgeXpert 2TB+64GB」の取り扱いを開始した。NVIDIA DGX Sparkプラットフォームを基盤に、NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchipを搭載し、最大1 PFLOP（FP4）のAI演算性能を備える。

この製品は、従来の128GBモデルと同じスーパーチップを採用しながら、ユニファイドシステムメモリを64GBに最適化した構成だという。開発拠点で構築したコンテナ化済みのAIアプリケーションを、工場や営業拠点、店舗などの現場へ展開しやすい点が特徴となる。オンプレミス環境でAIを稼働させることで、機密情報を社内で処理しながら、導入・運用の総保有コスト最適化も狙える設計だという。

主な仕様は、2TBの自己暗号化機能付きNVMe M.2 SSD、NVIDIA ConnectX-7 NIC、10ギガビットEthernet対応ネットワークインタフェース、USB 3.2 Type-C×4、HDMI 2.1、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4など。本体サイズはおよそ幅151×奥行き151×高さ52mm、重量は約1.2kgで、省スペース性にも優れる。OSにはNVIDIA DGX OSを搭載し、AI開発から推論実行までを一体で支える。

用途としては、製造現場での品質管理や業務支援、社内文書検索や問い合わせ対応を担うAIエージェントの実行、複数拠点へのAI展開、教育・研究用途での生成AI試作などが挙げられるという。