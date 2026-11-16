GALLERIA、ガラスパネル×LEDが映えるゲーミングPC全27モデル発売　スペシャルエディション登場

サードウェーブは、GALLERIAの新製品「GALLERIA スペシャルエディション」全27モデルを、全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗とドスパラ通販サイトで販売開始した。価格は一部モデルで279,980円からとなり、用途や予算に応じて選べるラインアップをそろえる。

今回のスペシャルエディションは、最大6基のファンと水冷クーラーによる冷却性能を備え、負荷の高いゲームプレイでも安定動作を狙う構成だ。ガラスパネルとLEDファンが生むライティング演出により、PC本体をインテリアのように見せるデザイン性も特徴となる。サイドパネルは、ブランドタグライン「THE OTHER REAL」を大胆にあしらったデザインと無地の2種類から選択できるため、見た目の好みに合わせやすい。

販売モデルの一部として、AMD Ryzen 7 9850X3DとNVIDIA GeForce RTX 5080を搭載する「GALLERIA XA7R-R58-W Ryzen 7 9850X3D 搭載 スペシャルエディション」は594,980円、同じく「GALLERIA XA7C-R57-W スペシャルエディション」は379,980円、「GALLERIA XA5R-R56T8G-W スペシャルエディション」は279,980円だ。価格はプレスリリース時点のもので、変更される場合があるという。

おすすめ製品の「GALLERIA XA7R-R58-W Ryzen 7 9850X3D 搭載 スペシャルエディション」は、Windows 11 Home 64ビット、16GBメモリ、1TB SSD、AMD B850チップセットATXマザーボードを採用する。サイズはおよそ幅217×奥行き475×高さ497mm。重量はおよそ19kgとなる。