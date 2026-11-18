サンワサプライは、静音ワイヤレスマウス「MA-WBIRS539BK」と「MA-WBIRS539GY」を発売した。ブラックとグレーの2色を用意し、価格は6,380円。

このマウスは、手のひらにフィットする幅広ボディと、薬指が自然に収まるくぼみ形状を採用した点が特徴だ。握りやすさを重視した設計により、手首や指への負担を抑えながら安定した操作をしやすいとしている。左右ボタン、ホイール、戻る・進むボタンを備える5ボタン仕様で、ブラウザ操作や資料閲覧も快適にこなせるという。

接続方式はBluetoothと2.4GHz無線に対応し、Bluetooth機器2台とUSBレシーバー接続1台の合計3台まで切り替えて使える。付属レシーバーはUSB AとType-Cの両方に対応するデュアル仕様で、変換アダプタなしでノートPCやタブレットに接続しやすい。カーソルスピードは800、1600、2400、3200、4000の5段階で調整でき、作業内容に応じた細かな設定が可能だ。

そのほか、クリック音を抑えた静音設計や、充電式で電池交換が不要な点も使い勝手を高める要素だ。充電しながらの使用にも対応し、レシーバーは本体に収納できるため持ち運び時の紛失リスクも抑えられる。