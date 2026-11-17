インバースネットは、オリジナルBTOパソコンブランド「FRONTIER」から、『ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE』推奨PCの販売を開始した。販売はFRONTIERダイレクトストアで行う。AMD Ryzen 9000シリーズ・プロセッサーとAMD Radeon RX 9000シリーズ・グラフィックスを組み合わせ、同作の動作推奨スペックを満たすゲーミングPCとして展開する。
搭載CPUはAMD Ryzen 7 9800X3DまたはRyzen 7 9700Xで、いずれもZen 5アーキテクチャを採用した8コア16スレッド構成だ。Ryzen 7 9800X3Dは第2世代3D V-Cacheにより合計96MBの大容量L3キャッシュを備え、ゲームでの高い処理性能が特徴となる。グラフィックスにはAMD Radeon RX 9000シリーズを採用し、RDNA 4世代の演算ユニットと強化されたレイトレーシング機能により、高画質な空戦表現を快適に描画するとしている。
筐体はFREXAR ZシリーズとFREXAR Xシリーズの2系統を用意する。Zシリーズは幅約230×高さ約502×奥行き約457mmのフルタワーで、拡張性と冷却性に優れる設計だ。Xシリーズは幅約235×高さ約366×奥行き約467mmのミニタワーで、省スペース性を重視するユーザーに向く。いずれもARGB制御可能なファンと水冷CPUクーラーを備え、見た目と冷却性能の両立を図る。標準3年保証とサポート体制も付帯するという。
購入はFRONTIERダイレクトストアで受け付ける。対象購入期間中にキャンペーン対象モデルを購入し、エントリーすると、抽選で合計25名に豪華景品が当たる購入キャンペーンも実施する。
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