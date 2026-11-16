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CrowxisからRadeon RX 9060 XT搭載グラボ　セミファンレス対応で87,800円前後

2026年11月16日 10時30分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　シー・エフ・デー販売は、PCパーツブランド「Crowxis」から、AMD Radeon RX 9060 XTを搭載したグラフィックボード「CXA-RX9060XT-8G/DF/BK」を発売した。価格は87,800円前後の見込み。

　CXA-RX9060XT-8G/DF/BKは、Boostクロック3,130MHz、8GB GDDR6メモリ、メモリ速度20Gbps、メモリビット幅128bitという仕様を備える。コンパクトなデュアルファン構成により、冷却性能と省スペース性の両立を狙った設計だ。

　注目したいのは、GPU温度に応じてファン回転を自動制御するセミファンレス機能だ。負荷が低い場面では静音性を高め、必要なときにはしっかり冷やす仕組みで、日常的な作業からゲーム用途まで扱いやすい。さらに、GPUに直接接触する銅製ベースを採用し、熱を効率よく伝えることで安定した動作を支える構成だ。

　冷却機構には高品質な日本製デュアルボールベアリングを採用し、長期間の安定動作をうたう。映像出力はDisplayPort 2.1a x2、HDMI 2.1b x1に対応し、保証期間は2年となる。

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