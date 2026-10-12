可愛さと大人の色気を併せ持つ「みんなの嫁」こと木南美々（きなみ・みみ）さんが、2nd写真集「あなたに抱かれたい」（発行元：双葉社、定価：4180円）の発売記念イベントを9月13日、神保町の書泉グランデで開催した。

約2年ぶりに発売された2nd写真集は、タイトル通りのコンセプトで4月に埼玉県の長瀞（ながとろ）を中心に撮影されたもの。これまで以上の表情や仕草で魅せるを念頭にカメラと向き合ったそうである。

――仕上がりはいかがですか？

【木南美々】 4年間ほどグラビアの仕事で勉強してきた表現がギュッと詰まっていて、10年後、20年後でもたまに開いて眺めたいと思えるほど。本当に宝物になりました。ぜひご覧になっていただきたいです！

――どんな写真が収録されていますか？

【木南美々】 ノスタルジックな日本家屋で大人っぽい表情をしてみたり、アングルを工夫して椅子の背もたれや道端の花で体を上手に隠しながら撮った写真がいっぱいです。金色のビキニや黒のランジェリーなど、衣装のバリエーションも豊富でした。

――お気に入りは？

【木南美々】 大きな川原で撮った写真です。ロケーション的に言えば大自然という感じなのに、黒のランジェリーで魅せるところが結構シュールだと思います（笑）。

――ファンからの評判は？

【木南美々】 実は1st写真集を撮ったときより10kgくらい太ったのですが、そのぶん「肉感的になったね」という声をいただきました。写真集全体が大人っぽい仕上がりなのも気に入っていただけたと思います。

これからもグラビア活動を続ける意向だが、「また写真集を出したいです！」とやる気は十分。9th DVD「vs仮想エロス」も9月末にリリースされており、10月18日に秋葉原のソフマップでまたイベントが開催される予定だ。