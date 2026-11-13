アトラスは11月12日、Nintendo Switch 2向け『メタファー：リファンタジオ』を発売。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版ともに3990円、ダウンロード専売の「アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディション」は5990円だ。なお、同日より他機種のダウンロード版も同価格に価格改定している。

また、主人公陣営トレーラーを公開中。主人公とその仲間たちの活躍を詰め込んだ映像となっているので、ぜひチェックしてほしい。

▼『メタファー：リファンタジオ』主人公陣営PV

https://www.youtube.com/watch?v=YYpYQD3PyeY

本作は、2024年にPS5やPC（Steam）などで発売され数々のゲームアワードを受賞したファンタジーRPG。Nintendo Switch 2 版では、いつでもどこでも本作を楽しめる。また、携帯モード・TVモードともに、プレイ環境やお好みにあわせて動作モードを選択可能だ。

・パフォーマンス：解像度を抑えることで、より安定したフレームレートでプレイできる。

・平均的：画質とフレームレートのバランスを重視した設定。

・グラフィック：描画品質を高く設定し、より美しい映像でプレイできる。

※状況によってはフレームレートが低下する場合があります。

※携帯モード、TVモードいずれも快適なプレイフィールを重視して最適化しており、原則30fps以上で安定動作します。

※製品版のみの機能です。体験版では切り替えることができません。

※ゲーム内のコンフィグより変更可能です。

★現在確認している不具合について

一定時間プレイを続けると、一部のオブジェクトやキャラクターの色味が一時的に本来のものと異なって表示されることを確認しております。本不具合によるゲーム進行への影響はございません。本不具合を修正するアップデートパッチを準備しております。 配信開始の際は、公式Xおよび公式サイトにてお知らせいたします。ご不便をおかけし申し訳ございません。アップデート配信まで今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。

Nintendo Switch 2 版発売を記念したイラストが到着！

発売を記念して本作のキャラクターデザイナー副島成記の記念イラストも到着。他プラットフォームのダウンロード版も本日より新価格3990円にて価格改定している。ぜひこの機会に「メタファー」の世界を楽しんでみてはいかがだろうか。

攻略に役立つゲーム内アイテムがもらえる「SEGA Account」登録キャンペーン実施中！

「SEGA Account」登録キャンペーンを実施中。11月12日よりコード配布している。「SEGA Account」に登録のうえ、所有しているニンテンドーアカウントと連携した人に、『メタファー：リファンタジオ』Nintendo Switch 2 版で使用できるゲーム内アイテムをプレゼント。壮大な幻想世界を巡る旅に役立てよう。

なお、本キャンペーンはすでに「SEGA Account」に登録済みの人も対象となっているので、指定の条件を満せば、誰でも特典を受け取ることが可能だ。

また、「SEGA Account」内では、購入者向けのアンケートも実施中。回答するとオリジナルスマホ用壁紙がもらえるので、ぜひ参加してみてはいかがだろうか。

●配布アイテム

■『メタファー：リファンタジオ』Nintendo Switch 2 版ダウンロードコンテンツ「旅の餞別セット」

・MAG1万

・英雄の実×10

・英雄の光葉×5

・英雄の宝玉根×3

・秘密の秘めゴト×2

※「旅の選別セット」に含まれる各種アイテムは、この追加コンテンツを入手しなくてもゲーム内で入手可能です。

※インストールしたダウンロードコンテンツはアカデメイアで受け取ることができます。

●キャンペーン実施期間

2026年11月12日～2029年11月11日23時59分

●プロダクトコード配布期間

2026年11月12日～2029年11月11日23時59分

●プロダクトコードの取得方法

① 「SEGA Account（https://sega-account.com/）」への登録と、所有しているニンテンドーアカウントの連携を完了させる。

② プロダクトコード配布用のキャンペーンサイト（https://cpn.sega-account.com/）へアクセス。

③ 登録した「SEGA Account」でログインし、受取を希望するニンテンドーアカウントを選択する。

④ キャンペーンサイト内で、コンテンツダウンロード用プロダクトコードを取得する。

※取得したプロダクトコードは、マイニンテンドーストアの入力フローに従ってご利用ください。

『メタファー：リファンタジオ』公式グッズ発売決定！

『メタファー：リファンタジオ』の公式グッズが登場。アトラスDショップにて11月12日より予約を開始している。新規キービジュアルを使用したグッズや待望のぬいぐるみキーホルダーなど、新規ラインアップをお見逃しなく。

●メタファー：リファンタジオ キャラファイングラフ(KV)

価格：7700円／お届け予定時期：3月上旬頃

●メタファー：リファンタジオ アクリルスタンド(KV)

価格：2420円／お届け予定時期：3月上旬頃

●メタファー：リファンタジオ ヴィンテージ風Tシャツ

価格：7700円／お届け予定時期：3月上旬頃

サイズ：XL／XXL

●メタファー：リファンタジオ ホモ・テンタキーホルダー

価格：2200円／お届け予定時期：3月上旬頃

●メタファー：リファンタジオ ぬいぐるみキーホルダー（5種)

価格：1980円／お届け予定時期：5月中旬頃

ラインアップ：主人公／ガリカ／ストロール／ヒュルケンベルグ／ルイ

▼アトラスDショップ

https://store.kadokawa.co.jp/ebten/atlus

【ゲーム情報】

タイトル：『メタファー：リファンタジオ』

ジャンル：RPG

販売：アトラス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年11月12日）

※PS5／PS4／XSX|S／PC（Windows／Steam）は発売済み。

価格：

通常版：3990円（パッケージ版／ダウンロード版）

アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディション：5990円（ダウンロード版）

CERO：C（15才以上対象）

©ATLUS. ©SEGA.

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