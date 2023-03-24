クラウドストレージが最大62％オフ！ 月額料金なしで使える「pCloud」のブラックフライデーセールが開催中
写真や動画、仕事のファイルなど、日々増えていくデータの保存先に悩んでいませんか？ クラウドストレージは便利ですが、毎月の利用料金が気になるという人も多いはず。そんな人に注目してほしいのが、スイス発のクラウドストレージサービス「pCloud（ピークラウド）」です。
pCloudでは、2026年11月13日から28日まで、ブラックフライデーセールを開催。今回の目玉は、一度購入すれば継続課金なしで利用できる「生涯プラン」。なんと最大62％オフという大幅な割引が実施されます。クラウドストレージの利用料金を見直したい人には、見逃せないチャンスです。
最大62％オフ！ 容量に合わせて選べる4つのお得なプラン
今回のブラックフライデーセールでは、500GB、2TB、10TBの生涯ストレージプランに加えて、便利なセキュリティ機能をまとめた「3in1 バンドル」が登場しています。
気になる価格は以下のとおりです。
■Premium 500GB 生涯プラン
279米ドル → 159米ドル（約2万5000円）
- 500GBストレージ
■Premium Plus 2TB 生涯プラン
709米ドル → 379米ドル（約6万円）
- 2TBストレージ
■Ultra 10TB 生涯プラン
2799米ドル → 1099米ドル（約17万5000円）
- 10TBストレージ
■3in1 Bundle 生涯プラン
1517米ドル → 579米ドル（約9万2000円）
- 3TBストレージ
- pCloud Encryption
- pCloud Pass Premium
スマートフォンの写真や書類を中心に保存したいなら500GB、大量の写真や動画を保管したいなら2TBや10TBと、用途に合わせて選べるのがうれしいところ。
特に注目したいのが、62％オフとなる「3in1 バンドル」。3TBのクラウドストレージに加え、パスワード管理ツール「pCloud Pass」と、暗号化機能「pCloud Encryption」の生涯利用権までセットになっています。
いずれも買い切り型なので、サブスクリプションのように毎月、毎年の支払いが発生しないのが大きな魅力でしょう。
写真の整理から文書編集まで！ 普段使いにも便利な機能が充実
pCloudの魅力は、単にファイルを保存するだけではないこと。Windows、macOS、Linuxのパソコンに加えて、iOSやAndroidのスマートフォンにも対応しており、さまざまなデバイスからファイルにアクセスできます。
たとえば、スマートフォンで撮影した写真や動画を自動アップロードすれば、本体のストレージ容量を節約できます。さらに「pCloudフォト」を使えば、写真や動画を日付ごとに自動整理。人物やイベントごとのアルバム表示にも対応しているので、旅行や家族との思い出を振り返るのも簡単です。
写真をそのまま編集できるフォトエディタも搭載しています。明るさやコントラストの調整、切り抜き、フィルターの適用などが可能で、別の編集アプリを開く手間も省けますね。
そのほか、自動バックアップや大容量ファイルの共有、NASのバックアップ、音声・動画ファイルのストリーミング再生など、幅広い機能が用意されています。
セキュリティ面も充実！ パスワード管理までまとめたいなら3in1
大切なファイルを預けるクラウドストレージだからこそ、セキュリティ面も気になるところです。
pCloudはスイスに拠点を置くサービスで、世界で2400万人以上のユーザーが利用しています。データセンターはEU（ルクセンブルク）と米国に設置されており、ユーザー自身がファイルの保存場所を選択できます。
さらに、今回の限定3in1 バンドルに含まれる「pCloud Encryption」では、ゼロナレッジ方式のクライアントサイド暗号化を利用できます。ファイルをクラウドにアップロードする前に端末側で暗号化し、暗号鍵をユーザー自身が管理する仕組みです。機密性の高いファイルを保管したい場合にも役立ちます。
もうひとつの「pCloud Pass」は、複数のサービスで使うパスワードをまとめて管理できるツール。強力なパスワードの自動生成や、ログイン時の入力補助にも対応しています。
クラウドストレージだけでなく、パスワード管理やファイルの暗号化までひとまとめにできるのは、3in1 バンドルならではのメリットでしょう。
毎月の支払いを気にせずクラウドストレージを使いたい人はもちろん、大量の写真や動画を整理したい人、仕事のデータを安全に管理したい人にとっても、今回のブラックフライデーセールは魅力的な機会となりそうです。
セール期間は2026年11月28日まで。クラウドストレージの乗り換えや容量アップを考えているなら、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります