クラウドストレージが最大62％オフ！ 月額料金なしで使える「pCloud」のブラックフライデーセールが開催中

写真や動画、仕事のファイルなど、日々増えていくデータの保存先に悩んでいませんか？ クラウドストレージは便利ですが、毎月の利用料金が気になるという人も多いはず。そんな人に注目してほしいのが、スイス発のクラウドストレージサービス「pCloud（ピークラウド）」です。

pCloudでは、2026年11月13日から28日まで、ブラックフライデーセールを開催。今回の目玉は、一度購入すれば継続課金なしで利用できる「生涯プラン」。なんと最大62％オフという大幅な割引が実施されます。クラウドストレージの利用料金を見直したい人には、見逃せないチャンスです。

最大62％オフ！ 容量に合わせて選べる4つのお得なプラン

今回のブラックフライデーセールでは、500GB、2TB、10TBの生涯ストレージプランに加えて、便利なセキュリティ機能をまとめた「3in1 バンドル」が登場しています。

気になる価格は以下のとおりです。

■Premium 500GB 生涯プラン

279米ドル → 159米ドル（約2万5000円）

- 500GBストレージ

■Premium Plus 2TB 生涯プラン

709米ドル → 379米ドル（約6万円）

- 2TBストレージ

■Ultra 10TB 生涯プラン

2799米ドル → 1099米ドル（約17万5000円）

- 10TBストレージ

■3in1 Bundle 生涯プラン

1517米ドル → 579米ドル（約9万2000円）

- 3TBストレージ

- pCloud Encryption

- pCloud Pass Premium

スマートフォンの写真や書類を中心に保存したいなら500GB、大量の写真や動画を保管したいなら2TBや10TBと、用途に合わせて選べるのがうれしいところ。

特に注目したいのが、62％オフとなる「3in1 バンドル」。3TBのクラウドストレージに加え、パスワード管理ツール「pCloud Pass」と、暗号化機能「pCloud Encryption」の生涯利用権までセットになっています。

いずれも買い切り型なので、サブスクリプションのように毎月、毎年の支払いが発生しないのが大きな魅力でしょう。

写真の整理から文書編集まで！ 普段使いにも便利な機能が充実

pCloudの魅力は、単にファイルを保存するだけではないこと。Windows、macOS、Linuxのパソコンに加えて、iOSやAndroidのスマートフォンにも対応しており、さまざまなデバイスからファイルにアクセスできます。

たとえば、スマートフォンで撮影した写真や動画を自動アップロードすれば、本体のストレージ容量を節約できます。さらに「pCloudフォト」を使えば、写真や動画を日付ごとに自動整理。人物やイベントごとのアルバム表示にも対応しているので、旅行や家族との思い出を振り返るのも簡単です。

写真をそのまま編集できるフォトエディタも搭載しています。明るさやコントラストの調整、切り抜き、フィルターの適用などが可能で、別の編集アプリを開く手間も省けますね。

そのほか、自動バックアップや大容量ファイルの共有、NASのバックアップ、音声・動画ファイルのストリーミング再生など、幅広い機能が用意されています。

セキュリティ面も充実！ パスワード管理までまとめたいなら3in1

大切なファイルを預けるクラウドストレージだからこそ、セキュリティ面も気になるところです。

pCloudはスイスに拠点を置くサービスで、世界で2400万人以上のユーザーが利用しています。データセンターはEU（ルクセンブルク）と米国に設置されており、ユーザー自身がファイルの保存場所を選択できます。

さらに、今回の限定3in1 バンドルに含まれる「pCloud Encryption」では、ゼロナレッジ方式のクライアントサイド暗号化を利用できます。ファイルをクラウドにアップロードする前に端末側で暗号化し、暗号鍵をユーザー自身が管理する仕組みです。機密性の高いファイルを保管したい場合にも役立ちます。

もうひとつの「pCloud Pass」は、複数のサービスで使うパスワードをまとめて管理できるツール。強力なパスワードの自動生成や、ログイン時の入力補助にも対応しています。

クラウドストレージだけでなく、パスワード管理やファイルの暗号化までひとまとめにできるのは、3in1 バンドルならではのメリットでしょう。

毎月の支払いを気にせずクラウドストレージを使いたい人はもちろん、大量の写真や動画を整理したい人、仕事のデータを安全に管理したい人にとっても、今回のブラックフライデーセールは魅力的な機会となりそうです。

セール期間は2026年11月28日まで。クラウドストレージの乗り換えや容量アップを考えているなら、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。