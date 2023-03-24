買い切りの「生涯プラン」も選べる！ クラウドストレージ「pCloud」は最大10TBに対応

クラウドストレージサービスのpCloudは、月額プラン、年額プラン、一括払い型の「生涯プラン」を提供している。

pCloudはスイスに拠点を置く企業が運営するクラウドストレージサービスで、EUのルクセンブルクと米国にデータセンターを設置。macOS、Windows、Linux、iOS、Androidに対応する。専用デスクトップアプリ「pCloud Drive」を使えば、ローカルのストレージ容量の消費を抑えながらクラウド上のファイルを管理できる。

スマートフォンでは写真や動画の自動アップロードに対応し、ファイルの変更も自動的に同期されるため、複数のデバイスから同じデータにアクセスも可能だ。

共有リンクやフォルダー招待、ファイルリクエスト、内蔵メディアプレーヤーに加え、文書を作成・編集できる「pCloud Docs」や写真編集機能など、保存から共有・編集までを一体化した機能を備える。また、ゼロ知識暗号化に対応する「pCloud Encryption」も用意されており、対象プランやキャンペーンによっては無料で付帯する場合がある。

個人向けの有料ストレージプランは「Premium 500GB」「Premium Plus 2TB」「Ultra 10TB」の3種類。支払い方法は月額、年額、生涯プラン（※この「生涯」とは「99年間」もしくは「アカウント所有者の生涯」のいずれか短いほうを指す）から選択でき、月額・年額プランから生涯プランへの移行もできる。

日本の公式パートナー企業を通じた日本円決済オプションも用意されており、法人決済にも対応する。