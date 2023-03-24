スイス発のクラウドストレージサービス「pCloud」が、2026年11月13日から28日まで、ブラックフライデーセールを開催中。

pCloudの大きな特徴が、一度購入すれば継続課金なしで利用できる「生涯プラン」が提供されている点。多くのクラウドストレージサービスは月額／年額課金制ですが、pCloudなら一度料金を払うと、その後は支払いの必要がありません。

ランニングコストを抑えながらクラウドストレージを使いたいなら、見逃せないサービスですね！

そんなpCloudの生涯プランは、現在、最大62％オフという大幅な割引が実施されています。

気になる価格は以下のとおり。

■Premium 500GB 生涯プラン

279米ドル → 159米ドル（約2万5000円）

- 500GBストレージ

■Premium Plus 2TB 生涯プラン

709米ドル → 379米ドル（約6万円）

- 2TBストレージ

■Ultra 10TB 生涯プラン

2799米ドル → 1099米ドル（約17万5000円）

- 10TBストレージ

■3in1 Bundle 生涯プラン

1517米ドル → 579米ドル（約9万2000円）

- 3TBストレージ

- pCloud Encryption

- pCloud Pass Premium

毎月の支払いを気にせずクラウドストレージを使いたい人はもちろん、大量の写真や動画を整理したい人、仕事のデータを安全に管理したい人にとっても、今回のブラックフライデーセールは魅力的な機会となりそうです。

セール期間は2026年11月28日まで。クラウドストレージの乗り換えや容量アップを考えているなら、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。