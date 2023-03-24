一度買えばずっと使える「クラウドストレージ」があるって知ってますか（しかも、今なら62%オフですって）
昨今、解像度の高いコンテンツや、データ容量の多いデータが増えていたりで、スマートフォンやPCのストレージはどうしてもいっぱいになりがち。
こまめに外付けのストレージに移せば容量は圧迫されませんが、正直面倒ですよね……。かと言って、月額課金制のクラウドストレージを契約すると、ランニングコストがかさんでしまいます。
スイス発のクラウドストレージサービス「pCloud」では、一度購入すれば継続課金なしで利用できる「生涯プラン」が提供されています。
そんなpCloudが、2026年11月13日から28日まで、ブラックフライデーセールを開催中。現在、最大62％オフという大幅な割引が実施されています。
気になる価格は以下のとおり。
■Premium 500GB 生涯プラン
279米ドル → 159米ドル（約2万5000円）
- 500GBストレージ
■Premium Plus 2TB 生涯プラン
709米ドル → 379米ドル（約6万円）
- 2TBストレージ
■Ultra 10TB 生涯プラン
2799米ドル → 1099米ドル（約17万5000円）
- 10TBストレージ
■3in1 Bundle 生涯プラン
1517米ドル → 579米ドル（約9万2000円）
- 3TBストレージ
- pCloud Encryption
- pCloud Pass Premium
特に注目したいのが、割引率62％オフとなる「3in1 バンドル」プラン。3TBのクラウドストレージに加えて、パスワード管理ツール「pCloud Pass」と、暗号化機能「pCloud Encryption」の生涯利用権もセットになっています。
毎月の支払いを気にせずクラウドストレージを使いたい人はもちろん、大量の写真や動画を整理したい人、仕事のデータを安全に管理したい人にとっても、今回のブラックフライデーセールは魅力的な機会となりそうです。
セール期間は2026年11月28日まで。クラウドストレージの乗り換えや容量アップを考えているなら、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
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