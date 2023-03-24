昨今、解像度の高いコンテンツや、データ容量の多いデータが増えていたりで、スマートフォンやPCのストレージはどうしてもいっぱいになりがち。

こまめに外付けのストレージに移せば容量は圧迫されませんが、正直面倒ですよね……。かと言って、月額課金制のクラウドストレージを契約すると、ランニングコストがかさんでしまいます。

スイス発のクラウドストレージサービス「pCloud」では、一度購入すれば継続課金なしで利用できる「生涯プラン」が提供されています。

そんなpCloudが、2026年11月13日から28日まで、ブラックフライデーセールを開催中。現在、最大62％オフという大幅な割引が実施されています。

気になる価格は以下のとおり。

■Premium 500GB 生涯プラン

279米ドル → 159米ドル（約2万5000円）

- 500GBストレージ

■Premium Plus 2TB 生涯プラン

709米ドル → 379米ドル（約6万円）

- 2TBストレージ

■Ultra 10TB 生涯プラン

2799米ドル → 1099米ドル（約17万5000円）

- 10TBストレージ

■3in1 Bundle 生涯プラン

1517米ドル → 579米ドル（約9万2000円）

- 3TBストレージ

- pCloud Encryption

- pCloud Pass Premium

特に注目したいのが、割引率62％オフとなる「3in1 バンドル」プラン。3TBのクラウドストレージに加えて、パスワード管理ツール「pCloud Pass」と、暗号化機能「pCloud Encryption」の生涯利用権もセットになっています。

毎月の支払いを気にせずクラウドストレージを使いたい人はもちろん、大量の写真や動画を整理したい人、仕事のデータを安全に管理したい人にとっても、今回のブラックフライデーセールは魅力的な機会となりそうです。

セール期間は2026年11月28日まで。クラウドストレージの乗り換えや容量アップを考えているなら、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。